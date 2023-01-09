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В Самарской области стало удобно получать услуги органов ЗАГС

9 января 2023 15:18
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Так, например, в Самарской области для родителей новорожденных действует суперсервис «Рождение ребенка».

В 2022 году органами ЗАГС Самарской области зарегистрировано 25 218 актов о рождении. Мальчиков родилось больше, чем девочек: 51% и 49% соответственно. В регионе сохраняется положительная тенденция в рождении двух и трех детей в семье. В 2022 году было зарегистрировано 326 двоен и 5 троен.

Как сообщили сотрудники регионального управления ЗАГС, в 2022 году среди имен новорожденных стали наиболее популярными: Анна, Александр, Артём, Виктория, Ева, Максим, Матвей, Михаил, Полина, София; редкими: Агафья, Всеслав, Златаслава, Матрона, Ролан, Север, Славяна, Устин, Электра, Яросвет.

Приоритетным направлением работы губернатора и Правительства Самарской области была и остается всесторонняя поддержка семей с детьми. По поручению главы региона Дмитрия Азарова в области формируется интегральная система мер соцподдержки, основанная на принципе «человекоцентричности». Социальными мерами поддержки сегодня пользуется каждый третий житель региона. Больше всего мер поддержки получают семьи с детьми. Среди них не только различные выплаты и пособия, но и нефинансовая помощь. Это различные социальные услуги, электронные сервисы и мероприятия для семей с детьми.

Так, например, в Самарской области для родителей новорожденных действует суперсервис «Рождение ребенка», который дает возможность зарегистрировать рождение в электронном виде. Реквизиты записи акта о рождении ребенка в личном кабинете родителей на портале Госуслуг используются при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки.

Кроме того, у жителей и гостей Самарской области есть возможность обратиться за получением государственной услуги в любой орган ЗАГС региона по экстерриториальному принципу (без привязки к месту жительства).

По словам руководителя регионального управления ЗАГС Екатерины Мельник, цифровизация государственного управления ведет к улучшению качества и скорости взаимодействия граждан с органами власти. «Сегодня гражданин может обратиться для регистрации рождения, заключения брака, установления отцовства, расторжения брака, усыновления, перемены имени в любой орган ЗАГС по своему выбору независимо от места его жительства. Это значительно сокращает время оказания государственной услуги. Экстерриториальный принцип делает услуги ЗАГС удобными, снижает временные и финансовые затраты граждан», - отметила Е. Мельник.

 

Фото:   ru.freepik.com

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