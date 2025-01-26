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В Самарской области 66 девочек-подростков вступили в брак в 2023 году

26 января 2025 12:06
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В Самарской области 66 девочек-подростков вступили в брак в 2023 году

В Самарской области 19 915 пар сыграли свадьбы, а 14 077 семей распались. Цифры обнародованы в недавно вышедшем из печати Самарском статистическом ежегоднике за 2023 год. Среди дошедших до ЗАГСа были и совсем юные женихи и невесты.

— 66 девочек-подростков вступили в брак в 2023 году. Несовершеннолетних женихов в Самарской области в разы меньше — 16 человек, — следует из опубликованных Самарастатом данных.

Самыми востребованными среди невест в 2023 году оказались женщины от 35 лет и старше. Таких новобрачных было 6988. А вот самыми желанными мужьями стали самарцы от 25 до 34 лет. В этой возрастной категории в брак отважились вступить 8287 мужчин, пишет 63.ру.

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