В Самарской области уже сутки бушует мощная магнитная буря

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О необычайно продолжительных возмущениях в магнитосфере Земли сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Магнитная буря началась еще вчера, 29 мая, в четыре часа утра по самарскому времени и продолжалась, не снижая интенсивности ниже уровня G1, более суток.

По данным Лаборатории, напряженная ситуация складывается из-за экстремально высокой скорости солнечного ветра, достигающей 800 км/с, что в два раза выше нормы, и неблагоприятной «северной» ориентации межпланетного магнитного поля, усугубляющей геомагнитные возмущения.

Возмущения начали несколько стихать только утром 30 мая. Около семи часов утра по самарскому времени она перешла в категорию «возбужденной магнитосферы». Однако влияние на самочувствие метеочувствительных людей сохраняется.

По прогнозам ученых, буря силой G1 может возобновиться 30 мая и продолжится до 16:00 по Самарскому времени. Вероятность такого сценария оценивается в 80%. С шансом в 51% буря продлится 31 мая и 1 июня. С долей в 35% в эти дни прогнозируются возмущения в магнитосфере, пишет Обоз.инфо.