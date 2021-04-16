В Самарской области тренировались тушить лесные пожары

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15 апреля в Самарской области проведен 3, завершающий, этап командно-штабного учения МЧС России.

Основной целью заключительного этапа являлась отработка практических совместных действий пожарных подразделений различных ведомств и оперативных служб правоохранительных органов по тушению крупных природных пожаров. При реагировании на такие масштабные ЧС многое зависит от межведомственного и межрегионального взаимодействия, от своевременного доведения информации об обнаружении очагов пожаров до руководителей на местах и принятия ими оперативных мер по тушению возгораний на начальной стадии.

Согласно вводной, в Волжском районе, проведена тренировка ликвидации последствий ландшафных лесных пожаров, перекинувшихся на несколько жилых домов и надворных построек населенных пунктов. Пламя охватило площадь в 10 га.

Силами и средствами аэромобильной группировки Главного управления, Волжского спасательного центра МЧС России, пожарно-химической станции лесного хозяйства и областной противопожарной службы Самарской области действия по ликвидации условных пожаров и эвакуации жителей в безопасные районы были успешно отработаны.

На итоговом селекторном совещании с представителями муниципальных районов Самарской области начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко отметил, что цели и задачи учений были достигнуты. Также начальник Главного управления поблагодарил всех участников за оперативную работу и взаимодействие в ходе отработки этапов учений, сообщает облМЧС.

Напомним, что Всероссийские командно-штабные учения проводились с 13 по 15 апреля. На 3 этапе тренировки к ликвидации условной ЧС, связанной с природными пожарами, привлекалась группировка сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 81 человека личного состава и 18 единиц техники, из них от МЧС России – 59 человек и 10 единиц техники.