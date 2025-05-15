Я нашел ошибку
Главные новости:
В числе главных тем предстоящего форума – международное сотрудничество, разработка решений по выполнению поручений Президента России в сфере спорта, обсуждение актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России», а также развитие детско-юн
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного форума «Россия – спортивная держава»
Всего обследовано более 4900 деревьев и кустарников.
В Самаре специалисты ведут сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений, высаженных в прошлом году
Перед началом работ Куйбышевская железная дорога по временной схеме провела переустройство трех рельсовых ниток на уже готовую часть путепровода.
Автомагистраль «Центральную» прокладывают под железной дорогой
Бизнес Самарской области может получить до 10 миллионов рублей.
В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «Агротуризм» в 2026 году
На сумму более 1 700 000 рублей.
Тольяттинец украл из магазина семь сотовых телефонов и три ноутбука
Такие мероприятия способствуют укреплению духовно-нравственных основ в коллективе, формируют атмосферу взаимоуважения и ответственности, особенно важной для работников сферы исполнения наказаний.
В следственном изоляторе № 2 УФСИН СО прошла Божественная Литургия
Путеводитель по правильной утилизации отходов: как не навредить канализации и экологии.
 «РКС-Самара» призывает своих абонентов бережно относиться к природе и утилизировать отходы правильно
Самарцы собирают подписи против строительства офисного центра на месте бывшего озера
Самарцы собирают подписи против строительства офисного центра на месте бывшего озера
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.22
-0.33
EUR 90.38
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «Агротуризм» в 2026 году

15 мая 2025 14:59
107
Бизнес Самарской области может получить до 10 миллионов рублей.

В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «Агротуризм» в 2026 году. Он проводится по федеральному проекту «Развитие сельского туризма».

Гранты до 10 млн рублей фермерам и предпринимателям предоставляет Минсельхоз России. Средства субсидии можно использовать на создание туристических локаций, строительство гостиниц, благоустройство территории и приобретение необходимого оборудования.

«Самарская область уникальна во многих аспектах: природа, красота, история. Туризм – это не только про гостей, но и про жителей региона», – неоднократно отмечал губернатор Вячеслав Федорищев.

Получателем безвозмездных средств может быть сельскохозяйственный товаропроизводитель (за исключением личных подсобных хозяйств) из категории «малое предприятие» или «микропредприятие», который ведет свою деятельность более 12 месяцев на сельской территории или на территории сельской агломерации Самарской области.

Развитие туризма – одно из приоритетных направлений в работе регионального Правительства. Для бизнеса, готового инвестировать в создание туристических объектов, действуют региональные и федеральные инструменты поддержки.

«Мы всесторонне поддерживаем наших предпринимателей и активно привлекаем федеральные инструменты поддержки, чтобы бизнес в максимально короткие сроки запускал свои проекты, направленные на развитие туризма, развитие сельского хозяйства и, в целом, на развитие всей Самарской области», – акцентировал вице-губернатор Антон Емельяненко, курирующий экономический блок областного правительства. 

Одним из успешных примеров развития туристического проекта в сфере сельского хозяйства, благодаря господдержке, стала семейная ферма «Вива Сперанза: от молока до сыра». Супруги Надежда и Андрей Кравченко из Красноярского района наладили производство сыров из молока своих коз и коров. Предприятие регулярно посещают экскурсионные группы.

В Сергиевском районе благодаря гранту развивается экоферма «Плантация братьев Чернозубцевых». В хозяйстве выращивают кроликов, птицу, овец и коз. В 2025 году предприниматели планируют построить комфортабельные гостевые дома для туристов и сделать ландшафтный дизайн.

Экотуризм в Борском районе планируют развивать основатели КФХ «Ягодная слобода». Помимо фруктовых садов они намерены возвести модульные домики с панорамным видом, а также построить мини-цех по производству варенья, джема и пастилы.
При мужском монастыре в селе Винновка Ставропольского района создан глэмпинг из четырех современных домиков, каждый из которых сможет разместить до четырех человек. Создатели новой туристической локации на карте региона – владельцы КФХ «Богородское».

 

Фото: министерство сельского хозяйства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В числе главных тем предстоящего форума – международное сотрудничество, разработка решений по выполнению поручений Президента России в сфере спорта, обсуждение актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России», а также развитие детско-юн
15 мая 2025, 15:24
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного форума «Россия – спортивная держава»
В числе главных тем предстоящего форума – международное сотрудничество, разработка решений по выполнению поручений Президента России в сфере спорта,... Политика
24
Всего обследовано более 4900 деревьев и кустарников.
15 мая 2025, 15:17
В Самаре специалисты ведут сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений, высаженных в прошлом году
Всего обследовано более 4900 деревьев и кустарников. Благоустройство
28
Такие мероприятия способствуют укреплению духовно-нравственных основ в коллективе, формируют атмосферу взаимоуважения и ответственности, особенно важной для работников сферы исполнения наказаний.
15 мая 2025, 14:38
В следственном изоляторе № 2 УФСИН СО прошла Божественная Литургия
Такие мероприятия способствуют укреплению духовно-нравственных основ в коллективе, формируют атмосферу взаимоуважения и ответственности, особенно важной для... Общество
92
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2025  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
176
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
14 мая 2025  13:34
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
344
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
14 мая 2025  12:51
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
389
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
14 мая 2025  12:06
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
318
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
14 мая 2025  11:33
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
308
Весь список