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В Самарской области стали чаще пользоваться электронными услугами Росреестра

23 января 2024 09:20
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В Самарской области стали чаще пользоваться электронными услугами Росреестра

Более полумиллиона заявлений на учетно-регистрационные действия поступило в самарский Росреестр посредством электронных сервисов, что составляет 57% от всех заявлений, представленных в региональное Управление.

Доля таких обращений увеличилась на 11,5% по сравнению с 2022 годом. Из представленных документов в 100% случаях в электронном виде заявления поступают от нотариусов, органов местного самоуправления и органов государственной власти.

82,5% документов поступило посредством электронного документооборота на государственную регистрацию ипотеки и 86,3% на регистрацию договоров долевого участия в строительстве.

«Для нас важно, что сегодня любой заявитель может быстро, с максимальным комфортом и, главное, безопасно оформить недвижимость.  Тенденция роста подачи заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде в 2023 году свидетельствует о популярности данной услуги», - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

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