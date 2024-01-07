В Самарской области сотрудники полиции проводят среди участников дорожного движения акцию «Госуслуги – это просто и удобно»

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Сотрудники Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Кошкинскому району напомнили участникам дорожного движения о едином портале государственных услуг.



Так, в ходе проведения профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции рассказали водителям какие услуги предоставляет ГИБДД, а также преимущества их получения в электронном виде через Госуслуги.



Сотрудники отметили, что регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений — все эти действия можно совершить, не выходя из дома, при этом граждане могут выбрать не только подразделение для обращения, но и дату и время посещения удобное для них. Каждому участнику мероприятия полицейские вручили информационные буклеты с инструкцией по использованию портала госуслуг. Кроме того сотрудники напомнили, что любой желающий может помочь сделать получение госуслуг по линии ГИБДД удобным и эффективным, оставив отзыв на сайте «Ваш контроль» и оценив работу конкретного подразделения в целом.