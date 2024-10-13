В Самарской области сотрудники полиции приняли участие в социально-значимой акции «Засветись!»

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Инспектор по пропаганде БДД напомнила учащимся лицея правила дорожного движения.

В Жигулевске в рамках социально-значимой акции «Засветись!» инспектор по пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции Ольга Щукина провела профилактическую беседу с учениками школы №13 г. Жигулевска.

В ходе мероприятия инспектор напомнила детям правила дорожного движения, обратив внимание на то, что пешеходам запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в полной безопасности.

Сотрудник полиции объяснила, что от всех участников дорожного движения требуются внимание и повышенная осторожность, а чтобы стать заметными для водителей и избежать опасных ситуаций, каждому пешеходу необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В завершение мероприятия, инспектор ответила на все заданные вопросы и пожелала ребятам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.