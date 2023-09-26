В Самарской области состоится открытие благоустроенной экологической тропы «Храм природы»

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27 сентября 2023 года состоится торжественное открытие обновленной и благоустроенной экологической тропы «Храм природы», ведущей к заповедному урочищу Каменная Чаша.

Каменная чаша – место слияния Каменного оврага и оврага Колоды, склоны которых покрыты лиственными лесами и реликтовыми сосновыми борами. Здесь, на высоте 150 м, из-под известняковых плит выбивается родник с чистой студёной водой высокой жесткости. В этом уединённом уголке в 1968 году впервые собрались друзья Валерия Грушина и положили начало знаменитому фестивалю авторской песни. В 1997 году родник был освящен и назван в честь Святителя Николая Угодника. Сейчас уникальный Никольский источник известен не только жителям Самарской области, но и далеко за пределами нашей губернии.

Работы по благоустройству проводились с целью обеспечения безопасного и комфортного прохождения по маршруту и его информационного наполнения. Здесь появились оригинальные арт-объекты, лаунж-зона с качелями и гамаками, интерактивные площадки, парковка для автомобилей и экскурсионных автобусов. Протяженность благоустроенной тропы – около 2 км.

Фото: ru.freepik.com