В Самарской области с 28 мая по 17 июня доступ в леса будет ограничен

С 28 мая по 17 июня 2021 года введено ограничение пребывания граждан в лесах Самарской области и запрещен въезд в них транспортных средств!
Приказом минлесхоза Самарской области от 30 апреля 2021 года № 260 с 28 мая по 17 июня 2021 года доступ в лес будет ограничен.
На территории лесного фонда региона будет производиться обработка пестицидами очагов вредителей лесных насаждений.
На расстоянии 300-500 метров от границ санируемой территории леса будут установлены специальные аншлаги с надписями: «Осторожно! Применены пестициды» и информацией о сроке действия ограничения.
Общий срок запрета входа в лес не превысит 21 день.
При въезде в лес будут установлены шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты.
Фото из открытых источников