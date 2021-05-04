В Самарской области с 28 мая по 17 июня доступ в леса будет ограничен

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С 28 мая по 17 июня 2021 года введено ограничение пребывания граждан в лесах Самарской области и запрещен въезд в них транспортных средств!

Приказом минлесхоза Самарской области от 30 апреля 2021 года № 260 с 28 мая по 17 июня 2021 года доступ в лес будет ограничен.

На территории лесного фонда региона будет производиться обработка пестицидами очагов вредителей лесных насаждений.

На расстоянии 300-500 метров от границ санируемой территории леса будут установлены специальные аншлаги с надписями: «Осторожно! Применены пестициды» и информацией о сроке действия ограничения.

Общий срок запрета входа в лес не превысит 21 день.

При въезде в лес будут установлены шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты.

Фото из открытых источников