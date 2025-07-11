В Самарской области с 11 по 14 июля ввели режим "черного неба"

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С 11 по 14 июля 2025 года в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске и Жигулевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности (НМУ).

Специалисты прогнозируют ухудшение рассеивания вредных примесей в атмосфере в следующие периоды: с 20:00 11 июля до 12:00 12 июля, с 22:00 12 июля до 12:00 13 июля, и с 20:00 13 июля до 10:00 14 июля.

На особый режим работы переведены ключевые промышленные предприятия региона, включая Самарскую ТЭЦ, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Тольяттинский завод автокомпонентов, АвтоВАЗ, ТЯЖМАШ и другие. Всего под ограничения попало более 30 крупных производств.

Экологические службы усиливают контроль за соблюдением природоохранного законодательства. В период действия НМУ предприятия обязаны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метеорологи рекомендуют жителям региона, особенно чувствительным к качеству воздуха, ограничить пребывание на открытом воздухе в указанные периоды, пишет ГТРК-Самара.