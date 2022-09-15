В Самарской области реализован первый кампусный проект на базе Карты жителя

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Сегодня, 14 сентября, студентам-первокурсникам Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и колледжа связи вручили Карты жителя Самарской области от Газпромбанка. Это первый кампусный проект в регионе, реализованный банком на базе Карты жителя совместно с ГБУ СО «Цифровой регион» (подведомственное учреждение департамента информационных технологий и связи Самарской области). Всего было выпущено более 1500 карт для студентов.



В послании губернатора Дмитрия Азарова в 2021 году было дано поручение по использованию Карты жителя Самарской области в качестве электронного пропуска в высшие учебные заведения.



В рамках кампусного проекта предполагается реализовать комплексное решение для студентов и сотрудников вуза с использованием электронной карты как внутри учреждения, так и вне его: получение стипендии или зарплаты на карту жителя, проход на территорию учебного заведения, электронный читательский билет; скидка/кешбэк при оплате питания в точках общепита на территории вуза, а также использование карты в качестве носителя «Студенческой транспортной карты».



Карта жителя Самарской области открывает студентам доступ к медицинским услугам, социальным льготам, государственным и городским сервисам. Например, проезд в общественном транспорте для студента обойдется в 17 рублей при оплате с помощью транспортного приложения. Банковское приложение позволяет получать кэшбэк на покупки, снятие наличных без комиссии до 300 тыс. руб. в сутки в любых банкоматах, переводы на карты сторонних банков до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии.



«Запуская проект чуть больше года назад, мы старались, чтобы Карта жителя Самарской области позволяла реализовать в себе большое количество сервисов. Кампусный проект для студентов ПГУТИ – это очередной, но не последний этап развития Карты жителя. В ближайшем будущем мы планируем активно развивать это направление работы. Основной задачей кампусного проекта является создание единого цифрового пространства с помощью многофункциональной карты жителя. До конца года мы планируем реализовать еще несколько новых сервисов на базе Карты жителя Самарской области», - сообщил заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.



«При реализации кампусного проекта на базе карты жителя Самарской области от Газпромбанка мы ставили задачу выпустить продукт, который бы объединил возможности Карты жителя, кампусной карты и лучшие карточные сервисы Газпромбанка. Студенты смогут закрыть свои повседневные потребности с помощью всего одной карты, одновременно используя ее как доступ к социальным льготам, пропуск в вуз и финансовый инструмент», – сказал заместитель управляющего филиалом Газпромбанка «Поволжский» Сергей Бовсуновский.



«В 2022 году ПГУТИ стал первым вузом Самарской области, который присоединился к проекту «Карта жителя Самарской области», интегрировав основные бизнес-процессы университета в единую карту. Совместно с «базовыми» возможностями Карты жителя, студенты университета получили универсальную электронную карту, которая одновременно является электронным пропуском на территории кампусной инфраструктуры университета, финансовой картой для перечисления стипендиальных, социальных и иных выплат, а также заменила бумажную версию студенческого билета. Данный переход стал продолжением развития сервиса «Мой цифровой университет», который начал функционировать с 1 сентября 2022 года, и обеспечивает дальнейшую цифровизацию университета», – отметил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Фото: департамент информационной политики СО