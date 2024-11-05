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Виртуальный концертный зал – это живые online концерты и хроника главных событий филармонической жизни России. ВКЗ позволяет смотреть и слушать лучшие концерты в разных уголках Самарской области.
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В Самарской области работает 10 виртуальных концертных залов

5 ноября 2024 15:07
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Виртуальный концертный зал – это живые online концерты и хроника главных событий филармонической жизни России. ВКЗ позволяет смотреть и слушать лучшие концерты в разных уголках Самарской области.

Виртуальный концертный зал – это живые online концерты и хроника главных событий филармонической жизни России. ВКЗ позволяет смотреть и слушать лучшие концерты в разных уголках Самарской области. Для съемок, записи и трансляции концертов используется высокотехнологичное оборудование, обеспечивающие качество видео.

В Самарской области работает 10 виртуальных концертных залов, 9 из которых созданы в рамках нацпроекта «Культура».

Концерты, показы фильмов, лекции, сказки – каждый сможет найти для себя что-то интересное. О мероприятиях, которые можно посетить в ноябре на площадках учреждений Самарской области – узнаете в нашей подборке.

Многофункциональный культурный центр г.о. Жигулевск 6 ноября в 15:00 приглашает на показ документального фильма «Сыны полков». Показ проходит в рамках III этапа Международного фестиваля правильного кино, приуроченного к празднованию Дня России.

8 ноября в 17:00 Детская школа искусств № 2 «Гармония» г.о. Чапаевск проведет трансляцию видеолектория для обучающихся художественного отделения «Скульптор Вера Мухина», в рамках проекта «Академия искусств».

11 ноября в 15:00 Детская школа искусств «Вдохновение» г. Новокуйбышеск покажет фильм-биографию великого композитора «В поисках Й. Гайдна».

11 ноября в 16:00 Театрально-творческое объединение «САД» г.о. Похвистнево приглашает на запись комедии Пермского государственного института культуры «Волшебное кольцо».

12 ноября в 15:00 в Тольяттинской филармонии состоится трансляция концерта Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, дирижёр Александр Сладковский, солисты Динара Алиева (сопрано) и Бехзод Давронов (тенор). В программе вечера - арии из опер русских и зарубежных композиторов.
 
15 ноября в 15:00 в Самарской филармонии прозвучит запись выступления Государственного академического камерного оркестра России в Концертном зале им. П.И.Чайковского. Дирижёр и солист - Алексей Уткин (гобой д'амур).

16 ноября в 12:00 Драматический театр им. А.Н.Толстого г. Сызрань приглашает юных зрителей - для них в театре прозвучат «Сказки с оркестром.  Шарль Перро — “Золушка”». Читает Павел Любимцев по аккомпанемент Академического симфонического оркестра Московской филармонии, дирижёр Юрий Симонов.

18 ноября в 14:00 Культурно-досуговый комплекс «Октябрьский» г.о. Октябрьск покажет видеозапись концерта Государственного академического Сибирского русского народного хора на сцене Московской государственной академической филармонии.  

20 ноября в 12:00 Дворец культуры “Россия” г.о. Отрадный приглашает на лекцию, которая позволит ее участникам познакомиться с произведениями и биографией известных русских, советских и зарубежных  писателей и композиторов, интересными аспектами их жизни, необычными творческими союзами: А. Чехов и В. Гаврилов,  А. Вознесенский и А. Рыбников,  В. Гюго и Д. Уильямс. Каждый зритель сможет погрузиться  в атмосферу  эмоционального и глубокого сопереживания, почувствовать особенности исторической эпохи, в хорошем качестве насладиться шедеврами классической музыки. 

20 ноября в 15:00 Центр культурного развития г.о. Кинель проведет трансляцию концерта «Оркестр Осипова – детям! Золотой ключик, или Приключения Буратино». Исполнители - Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Читает Павел Любимцев.

 

Фото:   минкульт СО

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