В Самарской области проведут целевой прием по обеспечению техсредствами реабилитации инвалидов

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В октябре Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ) инвалидов, предоставления компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ, а также реализации электронных сертификатов.

Предварительная запись по телефону: 8(846)337-29-03 в будние дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

К участию в целевом приёме будут приглашены представители Социального фонда России по Самарской области.

Дата проведения приема будет сообщена дополнительно.