В Самарской области прошло торжественное вручение паспортов юным жителям региона

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Сотрудники полиции пригласили 14-летних ребят, отличившихся в учебе, юных спортсменов, увлеченных научной и творческой деятельностью в отделение МВД России по Большеглушицкому району для вручения паспортов.

С приветственным словом перед присутствующими выступил начальник отделения МВД России по Большеглушицкому району полковник полиции Юрий Яковлев. Юрий Александрович подчеркнул всю важность события и отметил, что быть гражданином России – это большая ответственность и честь, а так же пожелал ребятам успешной учебы, чтобы она была только в радость, положительных эмоций, здоровья и всего самого доброго.

Председатель Общественного совета при территориальном отделе полиции Людмила Шайкамалова пожелала новым гражданам России успехов во всех начинаниях.

В торжественной обстановке получили главный документ пятеро ребят достигших 14-летнего возраста.

В завершение церемонии, участники мероприятия отметили, что получение первого паспорта – это значимое и запоминающееся событие для каждого жителя страны.

Ребята с удовольствием поделились своими впечатлениями и рассказали о чувстве ответственности и гордости, которое они испытали, получив свой первый паспорт.

Встреча юных граждан страны завершилась памятными фотографиями.