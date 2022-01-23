В Самарской области прошли тактические учения миротворцев

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В Самарской области на Рощинском полигоне стартовали тактические учения миротворческой бригады общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО).

В рамках практических занятий военнослужащие преодолели зараженный боевыми отравляющими веществами участок местности и отразили нападения диверсионно разведывательных групп противника. Колонна миротворцев совершила марш в заданный район, пройдя опасные участки маршрута без остановок, невзирая на огонь вражеских диверсантов.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и до 50 единиц военной техники, а также беспилотные летательные аппараты.

Фото: ЦВО