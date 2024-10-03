В Самарской области прошли испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Росгвардии

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Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в квалификационных испытаниях на право ношения знака отличия II степени – официального геральдического знака специальных подразделений территориальных органов Росгвардии. Они состоялись на базе ОМОН «Орлан» (г. Тольятти).

За ходом испытаний следил лично начальник Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Панков. Перед началом он пожелал бойцам спецназовской удачи, сил и терпения для того, чтобы успешно сдать все тесты. «Даже те из вас, кто не пройдет эти испытания, получат ценный опыт, который поможет двигаться вперед, поможет сделать работу над ошибками и понять, что нужно поменять в системе подготовки» - сказал полковник полиции Панков, напутствуя сотрудников Росгвардии.



На первом этапе сотрудникам ОМОН и СОБР предстояло продемонстрировать свою физическую подготовку. Они должны были выполнить на время комплекс упражнений, включающий в себя подтягивания на перекладине, жим штанги, становую тягу, специальное комбинированное упражнение Берпи, после чего пробежать 400 метров. При положительной оценке сотрудники спецназа допускались сначала до сдачи боевых приемов борьбы, а затем до огневой подготовки: они демонстрировали комиссии упражнения по стрельбе из пистолета и автомата на время и точность.



По результатам испытаний право ношения официальных геральдических знаков спецназа 2-й степени получили шестеро росгвардейцев.