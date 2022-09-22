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В Самарской области прошел «Единый день безопасности дорожного движения»

22 сентября 2022 14:11
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Так сотрудники Госавтоинспекции Жигулевска и Челно-Вершинского района  провели профилактическую акцию «Пристегните самое дорогое!».

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Самарской области прошел «Единый день безопасности дорожного движения».

Так, в Поволжском управлении Министерства образования и науки Самарской области инспекторы по пропаганде БДД Новокуйбышевска и Волжского района провели профилактическое мероприятие в режиме видеоконференцсвязи, в котором приняли участие более 3500 человек из 41 школы области. Сотрудники ГИБДД рассказали о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в регионе, разобрали причины совершения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, дали рекомендации по разработке индивидуальных схем безопасных маршрутов движения «дом школа-дом». Инспекторы напомнили ребятам и взрослым, что на улице нужно быть осторожными и внимательными, всегда соблюдать ПДД.

А сотрудники ОМВД России по г. Жигулевску вместе с представителями Общественного совета при территориальном ОВД, ЮИДовцами и мэром г.о. Жигулевск Ильей Сухих провели акцию «Снижаем скорость - сохраняем жизнь». На улицах города участники акции обратились к водителям с просьбой внимательней относиться к юным пешеходам, быть бдительными на дороге, особенно вблизи образовательных учреждений. Инспекторы напомнили автолюбителям о снижении скорости при приближении к пешеходным переходам. В завершение ребята вручили каждому водителю тематические памятки.

Сотрудники Госавтоинспекции Жигулевска и Челно-Вершинского района в рамках «Единого дня безопасности дорожного движения» провели профилактическую акцию «Пристегните самое дорогое!». При проверке документов инспекторы напомнили водителям о необходимости использования ремня безопасности и детских удерживающих устройств в салоне автомобиля при перевозке юных пассажиров, объяснили, как правильно подобрать удерживающее устройство, соответствующее весу и росту ребенка, и призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Полицейские также напомнили, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников дорожного движения, пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров независимо от дальности поездки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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