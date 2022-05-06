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В Самарской области пройдёт военный Парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

6 мая 2022 15:57
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Традиционно центральное событие – военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – пройдёт на площади Куйбышева 9 мая.

В Самарской области проходят праздничные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: патриотические акции и спецпроекты, флешмобы, уроки мужества, памятные митинги с возложением цветов, концертные программы, авто- и мотоагитпробеги, передвижные выставки, смотры строя и песни, конкурсы, показы военных фильмов и многое другое.

Традиционно центральное событие – военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – пройдёт на площади Куйбышева 9 мая. В память об этом великом событии в год 77-летия Победы военные парады пройдут в 28 городах России, Самара – в их числе. Начало военного парада – в 10:00.

В военном Параде на площади Куйбышева примут участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств. Всего 28 парадных расчётов. Общая численность войск составит около двух тысяч человек.

В составе механизированной колонны пройдёт 27 образцов вооружения и военной техники, в том числе: реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и др.

В составе воздушной части Парада примут участие вертолёты Ми-2 в количестве 2-х единиц и самолёты МиГ-31 в количестве 2-х единиц.

После прохождения парадных воинских расчётов и военной техники по площади пройдёт историческая часть Парада – 62 единицы военно-исторической техники, участники военно-патриотических клубов.

Сразу после военного парада, в 11:00, стартует Всероссийская акция «Бессмертный полк» – вновь в традиционном очном формате. В прошлом году шествие проходило только в онлайн-режиме. В этом году «Бессмертный полк» в Самаре пройдёт как в очном, так и в онлайн формате, и каждый может выбрать наиболее удобный для себя вариант. Однако желающих присоединиться к офлайн-шествию огромное количество, ожидается, что в этом году акция станет особенно масштабной. Вся информация об организации патриотической акции «Бессмертный полк» в муниципальных образованиях Самарской области размещается в местных СМИ и на сайтах администраций муниципалитетов.

Прямая трансляция военного парада с площади Куйбышева будет осуществляться в эфире телеканалов ГТРК «Самара» – «Россия 24», «Самара 24»; ТРК «Губерния», «Самара-ГИС». Присоединиться к самому главному патриотическому событию можно будет также на сайте www.tvsamara.ru, информационном портале «СОВА», сайтах «Самара-ГИС» и «Тольятти 24» в пабликах ГТРК «Самара», «Самарская область» и «СОВА» «ВКонтакте», а также ГТРК «Самара» в «Одноклассниках».

Для зрителей и участников мероприятия на главной площади областной столицы в скверах пл.Куйбышева будет организована полевая кухня. Во всех внутригородских районах Самары, в каждом из муниципальных образований региона пройдут не менее масштабные праздничные мероприятия, посвящённые Великой Победе.

Вечерние мероприятия начнутся в 18:00 праздничным концертом с участием академического ансамбля песни и пляски войск Национальной Гвардии РФ под управлением Народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева и Заслуженного артиста России Дениса Майданова.

Завершением всех торжественных мероприятий станет вечерний праздничный фейерверк и артиллеристский салют после 22:00 (1-я очередь набережной реки Волги и пл.Куйбышева).

С пл. Куйбышева, а также на 1-й очереди набережной с установленных в акватории р.Волги трёх барж в небо взмоют красочные фейерверки и салютные заряды из двух салютных установок Вооружённых Сил Российской Федерации, в сопровождении холостых залпов из четырёх 122-мм гаубиц Д-30.

В Роспотребнадзоре особо отмечают необходимость обеспечения максимальной эпидемиологической безопасности участников массовых мероприятий, рекомендуют соблюдать все необходимые меры для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19. Соблюдение комплекса профилактических мер, а также прохождение ревакцинации особенно важно именно сейчас, когда многие граждане планируют принять участие в массовых мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Соблюдение элементарных мер предосторожности, таких как ношение масок, использование перчаток, мытьё рук и обработка асептическими средствами, поможет сохранить здоровье.

 

Фото: департамент информационной политики СО

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