В Самарской области проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Внимание – дети! Летние каникулы!»

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В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети! Летние каникулы!» сотрудники Госавтоинспекции и общественники проводят различные мероприятия с детьми и подростками.

Так, сотрудники Госавтоинспекции города Новокуйбышевск напомнили ребятам Правила дорожного движения и безопасное поведение вблизи проезжей части. Госавтоинспекторы рассмотрели с ребятами различные опасные дорожные ситуации. Дети активно включались в беседу с дорожными полицейскими и показали хорошую подготовку и уверенные знания ПДД. Юные участники дорожного движения повторили значение дорожных знаков и сигналов светофора, правила перехода проезжей части, движения на велосипеде и поведения на остановке общественного транспорта.

В Кинельском районе сотрудники полиции также провели похожее мероприятие по правилами дорожного движения «Дорожная азбука» в лагере дневного пребывания "Планета детства" на базе школы № 2 п.г.т. Усть- Кинельский.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала ребятам о мерах безопасного поведения на дорогах, видах и причинах дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Приятной неожиданностью для ребят стала демонстрация патрульного автомобиля. Инспекторы показали в действии специальные звуковые и световые устройства – «маячки» и «сирену», а также рацию для связи.

В Отрадном сотрудник ГИБДД Владислав Анатольевич совместно с представителями общественного совета Отдела МВД России провели для ребят пришкольного лагеря дневного пребывания на базе «Культурного досугового центра Юность» познавательную встречу и напомнили ребятам о правилах катания на велосипедах и самокатах.

Председатель общественного совета Прасол Алексей Евгеньевич рассказал детям о важных правилах управления средством индивидуальной мобильности и необходимости использования защитной экипировки. Также юным велосипедистам напомнил о соблюдении мер по обеспечению сохранности своего имущества, а именно: не оставлять велосипед без присмотра в местах массового скопления людей и пользоваться специальными замками.

В Челно-Вершинском районе сотрудники Госавтоинспекции воспитанниками детских садов села Каменный Брод, Сиделькино, Новое Аделяково провели уроки дорожной безопасности, рассказали детям о правилах дорожного движения и научили применять свои знания в повседневной жизни. А также напомнили, что в автомобиле всегда необходимо пристегивать ремень безопасности.

Госавтоинспекция Приволжского района посетили детские пришкольные лагеря дневного пребывания на базе Дома детского творчества села Приволжье.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Сергей Грецов рассказал ребятам о том, насколько важно знать и соблюдать Правила дорожного движения.

Госавтоинспектор напомнил присутствующим, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, а также объяснил, как передвигаться пешеходу при отсутствии тротуара. Вместе с ребятами разобрал дорожные ситуации и ошибки, которые допускают дети при переходе проезжей части.

В завершении мероприятии ребята поблагодарили сотрудников полиции и Общественный совет и обещали безукоризненно выполнять правила дорожного движения.