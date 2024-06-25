В Самарской области проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Внимание – дети! Летние каникулы!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Отрадного хранил наркотики в диване
Житель Отрадного хранил наркотики в диване
В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, который одновременно находился в местном и федеральном розыске
В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, который одновременно находился в местном и федеральном розыске
Причиной пожара во Фрязино могла стать неисправная проводка
Причиной пожара во Фрязино могла стать неисправная проводка
Шесть огнеборцев участвовали в тушении дома в Борском районе
Шесть огнеборцев участвовали в тушении дома в Борском районе
Тольяттинские школьники разработали проект набережной возле памятника Татищеву
Тольяттинские школьники разработали проект набережной возле памятника Татищеву
Фитнес-центр накопил долг перед "РКС-Самара" и может остаться без воды
Фитнес-центр накопил долг перед "РКС-Самара" и может остаться без воды
Этим летом подработка в Самарской области потребуется каждому третьему работнику
Этим летом подработка в Самарской области потребуется каждому третьему работнику
Двое сызранцев убили пожилую женщину из-за квартиры
Двое сызранцев убили пожилую женщину из-за квартиры
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.37
-0.59
EUR 94.08
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание»
В Самаре Вячеслав Федорищев принял участие в татарском национальном празднике Сабантуй
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Внимание – дети! Летние каникулы!»

25 июня 2024 10:05
136
В Самарской области проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Внимание – дети! Летние каникулы!»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети! Летние каникулы!» сотрудники Госавтоинспекции и общественники проводят различные мероприятия с детьми и подростками.

Так, сотрудники Госавтоинспекции города Новокуйбышевск напомнили ребятам Правила дорожного движения и безопасное поведение вблизи проезжей части. Госавтоинспекторы рассмотрели с ребятами различные опасные дорожные ситуации. Дети активно включались в беседу с дорожными полицейскими и показали хорошую подготовку и уверенные знания ПДД. Юные участники дорожного движения повторили значение дорожных знаков и сигналов светофора, правила перехода проезжей части, движения на велосипеде и поведения на остановке общественного транспорта.

В Кинельском районе сотрудники полиции также провели похожее мероприятие по правилами дорожного движения «Дорожная азбука» в лагере дневного пребывания "Планета детства" на базе школы № 2 п.г.т. Усть- Кинельский.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала ребятам о мерах безопасного поведения на дорогах, видах и причинах дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Приятной неожиданностью для ребят стала демонстрация патрульного автомобиля. Инспекторы показали в действии специальные звуковые и световые устройства – «маячки» и «сирену», а также рацию для связи.

В Отрадном сотрудник ГИБДД Владислав Анатольевич совместно с представителями общественного совета Отдела МВД России провели для ребят пришкольного лагеря дневного пребывания на базе «Культурного досугового центра Юность» познавательную встречу и напомнили ребятам о правилах катания на велосипедах и самокатах.

Председатель общественного совета Прасол Алексей Евгеньевич рассказал детям о важных правилах управления средством индивидуальной мобильности и необходимости использования защитной экипировки. Также юным велосипедистам напомнил о соблюдении мер по обеспечению сохранности своего имущества, а именно: не оставлять велосипед без присмотра в местах массового скопления людей и пользоваться специальными замками.

В Челно-Вершинском районе сотрудники Госавтоинспекции воспитанниками детских садов села Каменный Брод, Сиделькино, Новое Аделяково провели уроки дорожной безопасности, рассказали детям о правилах дорожного движения и научили применять свои знания в повседневной жизни. А также напомнили, что в автомобиле всегда необходимо пристегивать ремень безопасности.

Госавтоинспекция Приволжского района посетили детские пришкольные лагеря дневного пребывания на базе Дома детского творчества села Приволжье.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Сергей Грецов рассказал ребятам о том, насколько важно знать и соблюдать Правила дорожного движения.

Госавтоинспектор напомнил присутствующим, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, а также объяснил, как передвигаться пешеходу при отсутствии тротуара. Вместе с ребятами разобрал дорожные ситуации и ошибки, которые допускают дети при переходе проезжей части.

В завершении мероприятии ребята поблагодарили сотрудников полиции и Общественный совет и обещали безукоризненно выполнять правила дорожного движения.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области
24 июня 2024  14:18
В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области
1866
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
23 июня 2024  12:22
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
684
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
615
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
22 июня 2024  10:19
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
591
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
21 июня 2024  13:58
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
1735
Весь список