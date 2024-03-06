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В Самарской области продолжается работа по исправлению реестровых ошибок

6 марта 2024 10:24
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В Самарской области продолжается работа по исправлению реестровых ошибок

4 344 решения о необходимости устранения реестровых ошибок было принято и направлено правообладателям соответствующих объектов недвижимости самарским Росреестром с начала 2024 года в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Управлением Росреестра совместно с филиалом ППК «Роскадастр» продолжается работа по устранению пересечений границ земельных участков. Кроме того, в рамках «поквартального» исправления реестровых ошибок одновременно ведется работа по установлению границ земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, в отношении которых сведения о границах в ЕГРН отсутствуют. Таким образом, фактически Управлением Росреестра совместно с филиалом ППК «Роскадастр» проводится работа по уточнению границ земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства без привлечения средств правообладателей таких объектов.

«Кадастровые кварталы, в которых должно осуществляться «поквартальное» исправление реестровых ошибок, были определены Центральным аппаратом Росреестра. Так, для Самарской области определены кварталы, расположенные в Ставропольском, Красноярском, Кинельском, Волжском, Красноармейском районах, а также в городах: Самара, Отрадный, Сызрань, Нефтегорск. По состоянию на 1 марта 2024 года уже проводится работа по установлению границ в отношении объектов, расположенных в городах Нефтегорск, Сызрань; Красноярском, Волжском районах. Филиалом ППК «Роскадастр» координаты определяются пока в большинстве случаев на основе имеющегося картографического материала. В отношении кварталов, по которым отсутствует картографический материал, планируется определение координат посредством проведения фотосъемки с использованием беспилотного воздушного судна», - комментирует ситуацию заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

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