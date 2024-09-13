В Самарской области продолжается Областной конкурс «Всё только начинается!»

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Областной конкурс «Всё только начинается!» направлен на популяризацию и развитие активного долголетия, позитивной занятости, здорового образа жизни граждан старшего поколения Самарской области.

Участниками конкурса могут стать граждане старшего возраста (50+), по 5-ти номинациям:

Номинация «Здоровый образ жизни и спорт» - для представителей, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся спортом или оздоровительными физическими практиками на системной и долговременной основе.

Номинация «Культура и творчество» - для представителей, занимающихся творчеством, культурой или искусством в различных форматах, имеющих достижения и успехи в своем творчестве.

Номинация «Профессионал своего дела» - для представителей, работающих по профессии после наступления пенсионного возраста, имеющих успехи и достижения в профессиональной деятельности.

Номинация «Путешественник» - для представителей, активно путешествующих по территории региона и за его пределами, активных туристов, а также работающих в сфере туризма и краеведения, популяризирующих активных отдых и региональное краеведение.

Номинация «Супер-хобби» - для представителей, имеющих увлечение (творческое занятие), занимающихся им на системной основе самостоятельно, или обучающих своему ремеслу других участников.

Заявки на конкурс принимаются до 20 сентября 2024 года на электронную почту csp-serebro@mail.ru .

В заочном этапе пройдет представление портфолио и личных достижений, в очном этапе участники презентуют свои труды перед экспертной комиссией.

В финальном этапе запланировано народное голосование за участников, вошедших в состав 10ти лидеров по каждой номинации по итогам заочного и очного этапов. Голосование запланировано на сайте: https://gosuslugi.samregion.ru.