В Самарской области продолжается акция «Гражданский мониторинг»

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Председатели Общественного совета проверили работу сотрудников РЭО и ОВМ при этом рассказав посетителям о государственных услугах.

В рамках акции «Гражданский мониторинг», с целью осуществления общественного контроля за деятельностью полиции, представители Общественного совета при МО МВД России «Кинельский» Роман Козак и Алексей Чистяков проверили работу подразделений территориального органа внутренних дел.

Роман Васильевич и Алексей Алексеевич вместе с начальником МО МВД России «Кинельский» полковником полиции Денисом Викторовичем Маркиным посетили миграционное подразделение, где ознакомились с работой сотрудников, поговорили с начальником отдела по вопросам миграции майором полиции Романом Акмаевым и поинтересовались, сколько сообщений поступает за сутки и с какими вопросами чаще всего обращаются жители района, как часто граждане пользуются порталом Госуслуги и обращаются в МФЦ для решения вопросов, связанных с получением или заменой паспорта.

Также общественники посетили РЭО Госавтоинспекции и побеседовали с гражданами, пришедшими с целью получения государственных услуг, отметили ряд положительных моментов: вежливое обращение полицейских с жителями, отсутствие очередей, созданные комфортные условия для людей, ожидающих приема. Представители общественников также рассказали местным жителям, что ту или иную справку можно получить через сервис Госуслуг. В очередной раз обратили внимание сотрудников на соблюдение законности и вежливое обращение с гражданами.

По итогам проверки представители Общественного совета дали положительную оценку организации работы подразделения.