В Самарской области при морозе ниже -30 могут отменить занятия в школах

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В министерстве образования напомнили, при каких условиях школьникам можно не ходить на уроки.

Стало известно, при каких температурах воздуха могут отменить очные занятия в школах. Ранее специалисты Приволжского УГМС прогнозировали, что в ночные и утренние часы 17 и 18 февраля местами ожидается минимальная температура воздуха –30, -33 градуса.

В министерстве образования напомнили, что если столбик термометра опускается ниже -25 градусов, то отменить очные уроки могут у детей с 1 по 4 классы. Ниже -27 такое же решение могут принять для учащихся 1-8 классов. При морозе ниже -30 очные занятия в образовательных учреждениях могут отменить для всех учащихся с 1 по 11 класс. Решение принимает директор школы, опираясь на прогноз погоды. Как отметили в ведомстве, с учениками, все же пришедшими на уроки, организуется проведение занятий и соблюдается режим питания, пишет ТРК Терра.

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