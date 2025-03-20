В Самарской области помогают создавать приемные семьи для пожилых и людей с инвалидностью.

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Регион одним из первых в России начал поддерживать такие семьи. Сейчас в приемных семьях живут более 170 человек, а всего с начала программы помощь получили почти 1 тысяча жителей.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» в Самарской области действуют меры поддержки, включая создание приемных семей. Для этого нужно заключить трехсторонний договор с центром соцобслуживания.

Примером успешной приемной семьи стали жительницы Самары Марина Стукалова и Наталья Заворина. После смерти мужа Наталье Ивановне стало тяжело справляться с бытом и одиночеством, и Марина Анатольевна предложила создать приемную семью. Специалисты центра соцобслуживания помогли с оформлением, а психолог подтвердил их совместимость.

Теперь женщины живут одной семьей, поддерживают друг друга и ведут активный образ жизни: посещают группу активного долголетия, культурные мероприятия, гуляют с собакой. «Мы живем как две сестры», — говорит Наталья Ивановна.

Узнать больше о создании приемной семьи можно в Комплексных центрах соцобслуживания по месту жительства.

Фото – «Волжская коммуна».