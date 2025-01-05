В Самарской области полицейские познакомили ребят с работой подразделения конной полиции

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В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции и председатель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Юрий Силантьев организовали для учащихся местной школы знакомство с работой подразделения конной полиции.

Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького, которое находится на особом контроле сотрудников конной полиции, так как является одним из самых любимых мест для прогулок ребят и взрослых.

Юных гостей встретил кавалерист полка ППСП Михаил Мокшин. Полицейский рассказал школьникам, как с помощью служебных лошадей осуществляется охрана правопорядка и патрулирование лесопарковых зон, пляжей и других труднодоступных мест, в которые не проедет машина, и как обеспечивается безопасность жителей во время проведения различных спортивных и культурных массовых мероприятий.

Ребята с огромным интересом слушали, как полицейские ухаживают за лошадьми, как готовят их к службе, расспросили о дрессировке питомцев. Михаил Мокшин с гордостью представил ребятам своих напарников – служебных коней.

Семиклассники расспросили полицейских, по какому принципу подбирают животным клички, а также угостили под присмотром сотрудников полиции питомцев морковкой.

Школьники очень заинтересовались службой в полицейской кавалерии, задали сотрудникам полиции множество вопросов о требованиях к кандидатам.

По словам прапорщика полиции Михаила Мокшина, в работе кавалериста и служебного животного залогом успеха является гармоничный тандем. Напарники должны всецело доверять друг другу.

В конце встречи ребята поблагодарили организаторов за увлекательную экскурсию и пожелали успехов в службе.