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В Самарской области полицейские и общественники провели профилактические беседы с пенсионерами

1 ноября 2024 09:40
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В Самарской области полицейские и общественники провели профилактические беседы с пенсионерами

Сотрудники полиции напомнили пожилым гражданам, как обезопасить себя от действий злоумышленников. 

В Сызрани сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Натальей Киреевой провели профилактическую беседу с пожилыми людьми.

В ходе мероприятия полицейские рассказали пенсионерам о профилактике IT –мошенничества.

Сотрудники полиции напомнили пожилым людям о различных видах мошенничества в социальных сетях и сети Интернет.

Полицейские привели конкретные примеры схем обмана и рассказали, как обезопасить себя от действий злоумышленников.

«В случае подозрительного звонка следует незамедлительно прекратить разговор, никогда не передавать неизвестным свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из смс. Будьте бдительны! Не дайте обмануть себя и своих близких!» - отметила Наталья Киреева.

В рамках мероприятия пожилым людям были вручены специально подготовленные памятки с рекомендациями, как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников и сохранить свои сбережения.

Наталья Киреева попросила присутствующих поделиться памятками и полученной во время беседы информацией с близкими и знакомыми, чтобы как можно больше людей знали о том, как обезопасить себя от мошенников.

 

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