В Самарской области подвели итоги федерального государственного охотничьего надзора в 2020 году

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Задачами федерального государственного охотничьего надзора в Самарской области являются выявление, предупреждение и пресечение нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Достижение этих задач осуществляется посредством проведения проверок граждан и юридических лиц на предмет соблюдения законодательства.

В рамках работы, направленной на выявление преступлений в области охоты, в 2020 году департаментом в полицию направлено 30 заявлений о возбуждении уголовного дела, возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ (незаконная охота), из которых 7 дел были направлены в суд. В рамках возбужденных уголовных дел возмещен ущерб, причиненный государству, в размере 1 471 000 рублей.

В целом динамика совершения уголовно наказуемых деяний в области охоты в 2020 году свидетельствует о снижении уровня преступности по отношению к 2019 году. Одной из причин такого снижения является страх совершения браконьерства под угрозой наступления наказания и серьезных правовых последствий.

В 2020 году возбуждено 1162 дела об административном правонарушении на территории охотничьих угодий Самарской области, лишены права охоты по решению суда 17 физических лиц, конфисковано 5 единиц охотничьего огнестрельного оружия.

Так, в 2020 году к лицам, причастным к совершению незаконной охоты, применены следующие меры уголовно-правового характера:

- 3 года лишения свободы условно с конфискацией внедорожника;

- исправительные работы сроком на 4 месяца с удержанием 10 % заработной платы в доход государства ежемесячно;

- штраф в размере 30 000 рублей с конфискацией гладкоствольного карабина;

- четырём субъектам назначены судебные штрафы на общую сумму 72 000 рублей;

- в одном из случаев приговором сохранён арест на автомобиль до полного возмещения ущерба.

Ярким примером взаимодействия специалистов территориальных отделов департамента с силовыми структурами является следующий раскрытый факт браконьерства.

По факту незаконной добычи лося и двух косуль приговором Красноярского районного суда от 09.11.2020 гражданин К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ и приговорён к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением обязанности не менять постоянное место жительства без уведомления уполномоченного органа. Орудие преступления – автомобиль «Great Wall» был конфискован в доход государства. Также удовлетворён гражданский иск департамента на сумму причинённого материального ущерба.

В профилактических целях для граждан Самарской области информация по таким делам размещается на сайте департамента охоты и рыболовства.

На 2021 год перед департаментом поставлены следующие практические задачи по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора:

- организовать работу по осуществлению надзора на территории охотничьих угодий;

- на постоянной основе проводить профилактическую работу с населением по выявлению правонарушений;

- в рамках заключенных соглашений проводить совместную работу с территориальными органами МВД, Росрыболовством, Росгвардией, Гостехнадзором по документированию правонарушений.

- максимально эффективно использовать квадрокоптер при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора на территории охотничьих угодий Самарской области, передает пресс-служба облправительства.