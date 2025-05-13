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В Самарской области подвели итоги акции "Бессмертный полк"

13 мая 2025 13:16
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В Самарской области подвели итоги акции "Бессмертный полк"
 

Акция (0+) в этом году прошла в смешанном формате. Участие в ней приняли свыше 200 тысяч жителей Самарской области.

9 мая по площади Куйбышева прошла колонна "Бессмертного полка" численностью 10 тысяч человек. Позже к ней присоединилось около 3 тысяч зрителей Парада Победы, пришедших с фотографиями участников Великой Отечественной войны, пишет Сова.

В муниципальных образованиях Самарской области приняли участие в шествии около 7 тысяч человек, пройдя с портретами своих родственников, воевавших за Отечество.

По всей Самарской области с 1 по 11 мая прошли автопробеги, 485 машин с портретами ветеранов, российскими триколорами, флагами "Бессмертного полка России" и Знаменем Победы проехали по городам и селам, завершая маршруты возложениями цветов у воинских мемориалов и памятников.

Общественный транспорт в регионе также присоединился к акции. В Самаре курсировал тематический троллейбус № 4, оформленный ко Дню Победы. На кузове были размещены флаги и плакаты, а в салоне установлены постамент с цветами, изображения журавлей и белых голубей, а также портреты ветеранов Великой Отечественной войны - родственников сотрудников депо. Портреты ветеранов также можно было увидеть в трамваях маршрутов № 3, 13, 20, 24к, 25 и троллейбусах № 4, 12, 17, 19.

На улицах городов и сел Самарской области можно было увидеть портреты героев на личном и служебном автотранспорте.

"Бессмертный полк онлайн" - самая масштабная акция "Бессмертного полка". От Самарской области было подано свыше 2 тысяч заявок на участие в онлайн-шествии.

Трансляция портретов ветеранов Великой Отечественной войны была организована на 168 медиафасадах и светодиодных экранах региона. Жители городского округа Самара увидели портреты героев на медиаэкранах склона площади Славы. Телеканал "Губерния" (12+) транслировал видеопоток "Бессмертного полка онлайн".

Более 15 тысяч жителей Самарской области с портретами героев своих семей приняли участие в церемониях возложения цветов, памятных мероприятиях и митингах, посвященных празднованию Дня Победы.

Акция "Бессмертный полк" прошла в образовательных учреждениях по всей Самарской области. Школьники выходили на линейки, встречались с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий, открывали Стены памяти, ставили спектакли, посвященные подвигу наших победителей. Большинство школьников и воспитанников детских садов приходили на мероприятия с портретами героев своих семей. Министерство образования Самарской области отметило, что за период с 1 по 11 мая было проведено 730 мероприятий. Свыше 164 тысяч школьников, студентов отдали дань памяти своим близким, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, и прошли с их портретами по территории образовательных организаций.

Еще один формат акции - "Стена памяти". Это возможность почтить память своего ветерана на рабочем месте, в учебном заведении или там, где проводят досуг. Это формат, который позволяет показать, что мы помним наших героев и гордимся их подвигом. Стены памяти в Самарской области появились во многих государственных и негосударственных организациях, на предприятиях, в учреждениях культуры и образования. Около 5 тысяч фотографий защитников и жителей области были размещены в рамках акции "Стена памяти".

"Бессмертный полк" прошел и в социальных сетях - пользователи меняли свои аватары, делились историями о своих родных, приближавших Победу, размещали поздравительные открытки и видеоролики, созданные на сайте "Бессмертного полка России".

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