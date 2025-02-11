Я нашел ошибку
Главные новости:
В Запанском поезд насмерть сбил 75-летнюю женщину
В Запанском поезд насмерть сбил 75-летнюю женщину
В Госдуме предложили обязать полицию сообщать об эвакуации авто
В Госдуме предложили обязать полицию сообщать об эвакуации авто
Много дыма: за Ботаническим садом в Самаре горит жилой дом
Много дыма: за Ботаническим садом в Самаре горит жилой дом
В Самаре планируют создать новый сайт вместо "Прибывалки-63"
В Самаре планируют создать новый сайт вместо "Прибывалки-63"
В Самаре вырос спрос на вторичное жилье
В Самаре вырос спрос на вторичное жилье
12 февраля начинается запуск новых водоводов для Куйбышевского района и Южного города
12 февраля начинается запуск новых водоводов для Куйбышевского района и Южного города
На Госуслугах появились водительские чаты
На Госуслугах появились водительские чаты
Министерство внутренних дел России предупреждает о мошенниках, которые массово взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений
МВД России предупреждает о мошенниках, которые массово взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.78
-0.5
EUR 100.5
-0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен»
В «ЗИМ Галерее» откроется персональная выставка Дарьи Емельяновой
Иван Носков: «Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области побывал Снежный десант Победы

11 февраля 2025 12:50
127
в Самарской области побывал Снежный десант Победы

30 действующих бойцов и ветеранов стройотрядовского движения из разных регионов страны приняли участие во Всероссийской молодёжной добровольческой акции «Снежный десант РСО». В её рамках отряды добровольцев отправляются в отдалённые от региональных центров населённые пункты и оказывают посильную помощь.

Этот год в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в благодарность ветеранам и участникам специальной военной операции объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. В знак солидарности акция Российских студотрядов также прошла под слоганом «Десант Победы». Особое внимание добровольцы уделили адресной помощи ветеранам ВОВ, детям войны и семьям участников специальной военной операции, а также благоустройству мемориалов и памятных мест.

Отряд Снежного десанта ветеранов стройотрядовского движения трудился на территории Красноярского и Кинельского районов. В его составе участники движения из Алтая, Пермского края, Удмуртии, Ульяновска, Архангельска, Москвы и Самары. Это практикующие врачи, один доктор и три кандидата медицинских наук, доценты, ассистенты кафедр, юристы, инженеры-конструкторы подводных лодок, самолетной и ракетной техники, а также бойцы студенческих отрядов Самарской области.

Десант традиционно отработал три полноценных дня. В школах бойцы провели мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, по профориентации, а также спортивные соревнования для школьников старших классов, встречи с волонтерами объединений: «По зову сердца», «Шьем для наших», «Плетем для наших», а также поисковой группой «Поиск».

«Дорогие ветераны студотрядовского движения, ваша помощь местному населению бесценна. И неважно, сколько лет назад вы были в стройотряде. Вы так же готовы помогать всем нуждающимся. Фронт работы огромный: помощь пожилым, очистка памятников, митинг памяти героев и павших в Великой Отечественной войне, наставления нашему будущему поколению. Мы будем ждать вас вновь в следующем году», - поблагодарил участников акции заместитель главы г.о. Кинель Сергей Козлов. 

Для взрослых жителей десантники провели юридические консультации, оказали помощь ветеранам по хозяйству и уборке придомовой территории, а также специализированную медицинскую консультативную помощь.

Важной частью программы стали очистка от снега памятника матери, потерявшей в Великой Отечественной войне девять сыновей, а также митинги памяти героям, которые прошли в поселке Усть-Кинельский и у Вечного огня с участием   Волонтеров Победы и юнармейцев из Центра военно-патриотического воспитания.

Ветераны студотрядовского движения провели большие полуторачасовые концерты. В них приняли участие поэты, композиторы, исполнители популярных песен, педагоги и актеры театра «Калейдоскоп» и участники легендарной команды-победителя Высшей лиги КВН «Дети лейтенанта Шмидта». В патриотическом блоке артисты работали в зале, исполняя песни вместе со зрителями.

«Мы благодарим вас за теплый прием. Главное – это наше отношение к вам и ваше – к нам. Мы приятно удивлены такими добрыми и гостеприимными жителями и развитой инфраструктурой», - отметил командир Всероссийского отряда Снежного десанта «Старая Гвардия» Сергей Бритвин.

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО. Десант Победы» — это молодежная добровольческая акция, объединяющая неравнодушных студентов, бойцов и ветеранов студенческих отрядов со всей страны. Каждый год участники акции проводят комплекс мероприятий: профориентационные работы со школьниками, шефская помощь, организация культурных и спортивных событий, юридические консультации, благоустройство памятников и мемориалов. В этом году Всероссийский отряд Снежного десанта ветеранов впервые осуществляет свою деятельность на территории Самарской области.

Фото - Пресс-служба Российских студенческих отрядов Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцев приглашают к участию в городском конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Самарская маслёна»
11 февраля 2025  12:29
Самарцев приглашают к участию в городском конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Самарская маслёна»
116
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году
10 февраля 2025  13:07
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году
506
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
9 февраля 2025  13:58
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
720
Ночью и утром 10 февраля в Самарской области снова ожидается густой туман
9 февраля 2025  13:12
Ночью и утром 10 февраля в Самарской области снова ожидается густой туман
688
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
7 февраля 2025  19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
1439
Весь список