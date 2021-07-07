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В Самарской области отменили праздник "День степи. Толстовские скачки" из-за коронавируса

7 июля 2021 11:31
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В Самарской области отменили праздник "День степи. Толстовские скачки" из-за коронавируса

Власти Самарской области приняли решение из-за эпидситуации отменить массовое мероприятие, которое планировалось провести в субботу 10 июля в Алексеевском районе.

Праздник «День степи. Толстовские скачки» в пос. Гавриловском не будут проводить в связи с введением дополнительных антиковидных ограничений в регионе, сообщил департамент информационной политики.

Напомним, в рамках праздника были запланированы соревнования и показательные выступления спортсменов, джигитовка, вольтижировка, конкур. Там собирались открыть «Хутор Л.Н. Толстого», тематические площадки «Крестьянское подворье», «Украинская хата» и др. с блюдами национальной кухни, выступлениями творческих коллективов, танцами и играми, пишет Самру.ру.

Теги: конные соревнования Толстовские скачки

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