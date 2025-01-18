Я нашел ошибку
Главные новости:
Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией
В Госдуме сообщили о возможной доиндексации пенсий с учетом уровня инфляции
Запрещается купание без представителей служб спасения и медицинских работников.
ГУ МЧС СО: о мерах безопасности во время Крещенских купаний
Несколько лет назад врач-терапевт Надежда Лыкова заключила договор по целевому обучению.
Программа «Земский доктор/Земский фельдшер» привлекла 16 медиков в Сергиевский район
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражение души»
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражение души»
Рассрочки от девелоперов могут исчезнуть при снижении ставок по ипотеке
Рассрочки от девелоперов могут исчезнуть при снижении ставок по ипотеке
Житель Новокуйбышевска одолжил телефон пьяному другу, а зря
Житель Новокуйбышевска одолжил телефон пьяному другу, а зря
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 21 января
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 21 января
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.41
0.03
EUR 104.86
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражение души»
В СОУНБ пройдёт концерт памяти Владимира Высоцкого
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах

18 января 2025 14:09
210
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах

Это связано с тонким и неоднородным льдом.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, из-за этого отменили купание в 5 купелях на открытых водоемах:

- Сызрань, река Волга, городской пляж № 1 в районе ул. Река Воложка;

- Красноармейский район, река Чапаевка, н. п. Каменный Брод, ул. Набережная;

- Красноярский район, река Сок н. п. Красный Яр у моста по дороге Самара - Красный Яр - Городцовка;

- Нефтегорский район, купель на водоеме в парке "Молодежный", н. п. Нефтегорск, ул. Молодежная, 20;

- Камышлинский район, река Сок, в районе н. п. Камышла.

По обновленным данным, в 63-м регионе организуют 61 купель, из которых 17 - на водных объектах и 44 - на территории православных храмов, пишет Сова.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге
18 января 2025, 12:07
Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге
Сегодня сочельник, а уже завтра отмечаем один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Общество
211
На ней стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
17 января 2025, 18:30
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным
На ней стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Политика
671
Самарскую область накроет сильный туман
17 января 2025, 14:00
Самарскую область накроет сильный туман
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Экология
529
В центре внимания
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
18 января 2025  14:09
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
206
Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге
18 января 2025  12:07
Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге
216
На ней стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
17 января 2025  18:30
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным
679
Самарскую область накроет сильный туман
17 января 2025  14:00
Самарскую область накроет сильный туман
530
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
17 января 2025  11:30
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
487
Весь список