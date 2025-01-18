В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах

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Это связано с тонким и неоднородным льдом.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, из-за этого отменили купание в 5 купелях на открытых водоемах:

- Сызрань, река Волга, городской пляж № 1 в районе ул. Река Воложка;

- Красноармейский район, река Чапаевка, н. п. Каменный Брод, ул. Набережная;

- Красноярский район, река Сок н. п. Красный Яр у моста по дороге Самара - Красный Яр - Городцовка;

- Нефтегорский район, купель на водоеме в парке "Молодежный", н. п. Нефтегорск, ул. Молодежная, 20;

- Камышлинский район, река Сок, в районе н. п. Камышла.

По обновленным данным, в 63-м регионе организуют 61 купель, из которых 17 - на водных объектах и 44 - на территории православных храмов, пишет Сова.