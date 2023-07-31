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В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»

31 июля 2023 14:42
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В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»

1 августа стартует прием заявок для участия в областной общественной акции «Народное признание», одном из самых масштабных и народных проектов, реализуемых Правительством Самарской области.

За время проведения акция «Народное признание» стала своеобразным символом открытости, прозрачности и непредвзятости при определении лауреатов. Высокое доверие к проекту продиктовано главной особенностью «Народного признания» – победителей путем голосования определяют сами жители нашего региона. Педагоги, врачи, руководители предприятий, волонтеры, студенты и школьники – лауреатами акции становились люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. Но объединяет их главное – все они достигли заметных успехов в профессиональной или общественной деятельности, внесли большой вклад в развитие нашей губернии, совершили яркие и благородные поступки.

По словам Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова акция «Народное признание» стала «традицией нашего региона – традицией благодарить людей за их добрые дела, таланты, трудолюбие, за их готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за спасение людей, за умение дарить радость».

Областная общественная акция «Народное признание» проводится с целью формирования и развития современных жизненных ценностей, системы нравственных ориентиров у жителей Самарской области, поощрения физических и юридических лиц за активные действия, направленные на социально-экономическое развитие Самарской области, а также за плодотворную культурно-просветительскую, общественную и благотворительную деятельность на территории нашего региона.

По традиции акция «Народное признание» 2023 года пройдет в три этапа. Первый – муниципальный – продлится с 1 августа по 15 октября. Второй этап – отборочный – с 15 октября по 30 октября. Заключительный, финальный этап будет проходить в течение месяца с 15 ноября по 10 декабря 2023г. Самых достойных определят итоги голосования жителей Самарской области.

Заявки принимаются в шести номинациях: «Память и Слава», «Мы Вместе», «Признание и Уважение», «Наследники Победы», «Герои нашего времени», «Единство и Успех».

Для проведения муниципального этапа акции в городских округах и муниципальных районах Самарской области формируются муниципальные комиссии. Состав комиссии определяется общественным советом соответствующего муниципального образования самостоятельно. Комиссия собирает и обрабатывает заявки на участие в акции, организует общественное голосование, отбирает победителей муниципального этапа по каждой номинации, готовит и направляет заявки в общественный совет для участия в отборочном этапе акции.

Подробнее с условиями выдвижения кандидата для участия в областной акции «Народное признание» можно ознакомиться на сайте Правительства Самарской области.

Теги: Акценты В центре внимания

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