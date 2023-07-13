В Самарской области набирает обороты Всероссийская акция «Каникулы с общественным советом»

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В рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» сотрудник кинологической группы О МВД России по г. Отрадному младший сержант полиции Елена Киселева совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе Алексеем Прасолом приехали в гости к ребятам из детско-юношеской спортивной школы и рассказали им об особенностях профессии кинолога, о породах служебных собак, об условиях их содержания и методах дрессировки.

Кинолог вместе с питомцем продемонстрировали детям элементы дрессуры. Служебная овчарка показала свои навыки, четко выполняя команды сотрудника полиции.

Наибольший интерес у ребят вызвало мастерство собаки при показательном задержании нарушителя.

Елена Киселева подчеркнула, что общение с животными дарит положительные эмоции, учит проявлению заботы и ответственности.

В доверительной беседе сотрудник полиции напомнила детям о нормах поведения в общественных местах и настоятельно рекомендовала не забывать о соблюдении комендантского часа.

Алексей Прасол выразил надежду, что данное мероприятие, оставило хорошее впечатление и надолго запомнится ребятам, а их лето пройдет также увлекательно и безопасно.

В завершении встречи дети сделали памятные фотографии и дружно поблагодарили сотрудников полиции и общественника за познавательную встречу.

В Похвистнево начальник отделения Госавтоинспекции майор полиции Эдуард Хачатуров совместно с председателем Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел Татьяной Вобликовой посетили детский сад «Аленушка».

Эдуард Хачатуров в формате познавательной игры повторил с ребятами Правила дорожного движения, рассказал об опасности игр вблизи проезжей части и о важности применения световозвращающих элементов при движении в темное время суток.

Дети с интересом слушали организаторов встречи, с удовольствием разбирая значение сигналов светофора и дорожных знаков.

В конце мероприятия Татьяна Вобликова призвала детей неукоснительно соблюдать правила безопасности и пожелала ребятам хороших и безопасных каникул.