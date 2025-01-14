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С перерывами в трансляции телерадиоканалов.
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В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе 2025 года пройдут профилактические работы

14 января 2025 15:17
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С перерывами в трансляции телерадиоканалов.

В январе 2025 года на мощных объектах телерадиовещания Самарской области (РТС, РТПС) запланирована профилактика, требующая временного отключения теле- и радиопередающего оборудования цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, телеканала «Губерния», аналоговых радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Губерния».

Даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов. Об этом сообщает филиал РТРС «Самарский областной радиотелевизионный передающий центр».

Перерывы в телерадиовещании запланированы с 8:00 до 17:00 местного времени:

- 15 января 2025 года - на РТС Самара-Арена – радиоканалов «Радио России» и «Маяк» в аналоговом формате;

- 16 января 2025 года - на РТС Большая Глушица – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 20 января 2025 года - на РТС Самара (в зоне охвата г.о.Новокуйбышевск) – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения;

- 22 января 2025 года - на РТПС Жигулевск (в зоне охвата г.о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района) - 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 23 января 2025 года - на РТС Сызрань – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 27 января 2025 года – на РТПС Самара-Гагарин – радиоканала «Вести ФМ» в аналоговом формате;

- 29 января 2025 года - на РТС Сергиевск –- 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате.

По  причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 27 января 2025 года с 08:00 часов до 17:00 часов местного времени планируются остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» (ТК Губерния») и радиоканала «Самарское губернское радио» (радио «Губерния») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

График профилактических работ (по мск. времени)  на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на официальном сайте  смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru)    и в «Кабинете телезрителя».

Информацию о профилактических работах можно узнать по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

 

Фото:   freepik.com

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