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В Самарской области более чем в полтора раза выросло количество вакансий, доступных для людей с инвалидностью

20 октября 2023 09:14
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В Самарской области более чем в полтора раза выросло количество вакансий, доступных для людей с инвалидностью

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии, открытые в Самарской области и доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Выяснилось, что в сентябре 2023 года в регионе было открыто 1 209 вакансий, в которых содержится отметка «Доступно людям с инвалидностью». Для сравнения: год назад количество вакансий для людей с ОВЗ в регионе составляло всего 707 предложений, то есть интерес к этой категории соискателей вырос в 1,7 раза. При этом в целом спрос на персонал в Самарской области за этот период вырос в 1,4 раза.

В среднем по Поволжью количество таких вакансий выросло в 1,7 раза, больше всего — в Пермском крае (в 2,7 раза) и Башкирии (в 2,1 раза). Наименьший рост отмечен в Мордовии — всего на 5% за год.

Чаще всего вакансии для людей с ОВЗ открывают в профессиональных сферах «Продажи, обслуживание клиентов» (50%), «Транспорт, логистика, перевозки» (19%), «Домашний, обслуживающий персонал» (15%), «Административный персонал» (15%), «Рабочий персонал» (9%).

«Рост количества вакансий, доступных для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, связан с двумя ключевыми факторам: кадровый голод и развитие технологий. Кадровый голод заставляет работодателей расширять горизонты подбора, отказываться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов, в том числе – рассматривать на вакансии людей с инвалидностью. А развитие технологий и удаленной занятости позволяет компаниям все более успешно адаптировать рабочие места под людей с ограниченными возможностями и в результате расширять список вакансий, которые доступны для таких соискателей», — рассказывает Екатерина Кузьминых, руководитель пресс-службы hh.ru в Поволжье.

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