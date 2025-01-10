В Самарской области более 12 тысяч членов семей участников СВО посетили благотворительные новогодние представления

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В Самарской области в праздничные дни благотворительные новогодние мероприятия посетило более 12 тысяч участников СВО и членов их семей. Так, в Самарском академическом театре оперы и балета прошли благотворительные концерты, в том числе 3 показа знаменитого спектакля «Щелкунчик». Постановка «Щелкунчика» на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича осуществлена в эксклюзивной редакции: художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра.

Семья Остафьевых посетила балет «Щелкунчик» в полном составе. Василий вернулся из зоны проведения СВО из-за тяжелого ранения полгода назад. «Очень приятно, что есть такие радостные моменты, пригласили, сделали такой праздник», — поделилась супруга военнослужащего Эльза Остафьева.

У семьи Макуниных муж и отец сейчас на передовой, он защищает страну с самого начала военной операции. Для семьи военнослужащего вечер в театре — возможность отвлечься от забот, насладиться волшебной историей о храбрости и любви. Любовь Макунина поделилась ожиданиям перед спектаклем: «Мы впервые на представлении в театре. Мальчишки будут первый раз смотреть спектакль с большой сцены. Ждем восторга, новогодней сказки, праздничного настроения».

«Спектакль удивительный! Мы словно попали в сказку», — поделилась супруга военнослужащего Жанна Ныник, которая пришла на «Щелкунчик вместе с сыном.

Участник СВО Николай посетил спектакль «Щелкунчик», находясь в отпуске вместе с будущей супругой. «Только положительные эмоции, очень благодарны за приглашение!» — поделилась пара.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева запланированы дополнительные показы балета «Щелкунчик» в январе и в феврале. Ближайший спектакль состоится 10 января.

Благотворительные показы прошли и в других театрах. В новокуйбышевском театре «Грань» в преддверии Рождества бесплатно показали спектакль «Вол и осел при яслях». На спектакль пригласили многодетные семьи и семьи участников СВО.

«Я люблю, когда в театр приходят семьи с детьми. Есть возможность после такого тихого камерного спектакля потом пообщаться дома перед сном, поговорить, обсудить, если что-то детям было непонятно. И это, конечно, очень дорого — семейный спектакль, семейный театр, получается, семейное время», — отмечает руководитель театра «Грань» Денис Бокурадзе

Также благотворительные мероприятия прошли на ледовых аренах в Самаре и Тольятти и в Самарском цирке. Их посетили более 9 тысяч человек.