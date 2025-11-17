Я нашел ошибку
Главные новости:
Названо допустимое количество мандаринов в день
Названо допустимое количество мандаринов в день
Всего на месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
В Кинель-Черкасском районе сегодня горела баня
Иван Носков: «У Самары хорошая школа бокса, этот вид спорта мы обязательно будем поддерживать и развивать»
В Самаре завершились Всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова
Земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид.
Судебные приставы Тольятти добились сноса незаконного торгового павильона с земельного участка
Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве
Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве
В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ.
«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ
В Самаре скончался известный судья Владимир Кучер
В Самаре скончался известный судья Владимир Кучер
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»

17 ноября 2025 14:00
152
В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»

В Самарской области в 2025 году 11 многодетных семей получили собственное комфортное жилье по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в Исаклинском районе. Новые коттеджи, построенные «под ключ» в селе Исаклы, стали решением жилищной проблемы для местных специалистов — бюджетников и работников агропредприятий.

Всего введено 864 кв. метра жилья. Среди счастливых новоселов — семья водителя Исаклинской ЦРБ Евгения Гордеева. После почти 30 лет жизни в однокомнатной квартире они с супругой и четырьмя дочерьми переехали в просторный дом площадью 118 «квадратов». «Раньше мы жили в однокомнатной квартире. Сегодня у каждой девочки — своя комната. Регина учится в седьмом классе, Наталья — на ветеринара, а Вика с Катей носятся по дому, как ветер. Дом большой, тёплый, с индивидуальным отоплением, подключён ко всем сетям», — поделился Евгений. Для его супруги Татьяны важным бонусом стала новая детская площадка, построенная поблизости в рамках той же программы КРСТ. Если раньше дорога до ближайшей игровой зоны занимала много времени, то теперь дети могут гулять недалеко от дома.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» решает не только жилищные проблемы, но и помогает в закреплении кадров на селе. Как отметил исполняющий обязанности главного врача Исаклинской ЦРБ Сергей Наумов, среди очередников на жилье на следующий год много работников учреждения. «Для нас, как для работодателя в сельской местности, это действенный механизм привлечения и удержания кадров. Когда человек видит, что государство заботится о его будущем, он остаётся работать на селе», — подчеркнул Наумов.

Среди новоселов — и Елена Алексеева, медсестра из села Ключи, мама троих детей. «В феврале нам сообщили: мы в программе. Уже в октябре получили ключи из рук губернатора Вячеслава Федорищева. Постепенно переезжаем, продумываем каждую деталь интерьера, планируем баню и гараж. Особенно рады мальчики — у них наконец своя комната», — рассказала Елена.

В рамках госпрограммы не только предоставляется готовое жилье по договору найма, но и есть возможность построить или найти готовый «дом мечты». Так, в Исаклинском районе еще 12 семей получили социальные выплаты на строительство или приобретение жилья.

Всего в 2025 году в Самарской области мероприятиями госпрограммы охвачены три муниципальных района (Большеглушицкий, Исаклинский, Нефтегорский) и город Нефтегорск. Из областного бюджета на их софинансирование было направлено 510 миллионов рублей. В следующем году реализация мероприятий по созданию современных и удобных условий для жителей сёл будет продолжена. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не раз подчёркивал, что создание комфортных условий на селе — один из приоритетов Программы социально‑экономического развития региона.

В проекте областного бюджета на 2026 год запланировано почти 618 миллионов рублей на софинансирование мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
115
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
212
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1540
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1524
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1384
Весь список