В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»

В Самарской области в 2025 году 11 многодетных семей получили собственное комфортное жилье по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в Исаклинском районе. Новые коттеджи, построенные «под ключ» в селе Исаклы, стали решением жилищной проблемы для местных специалистов — бюджетников и работников агропредприятий.

Всего введено 864 кв. метра жилья. Среди счастливых новоселов — семья водителя Исаклинской ЦРБ Евгения Гордеева. После почти 30 лет жизни в однокомнатной квартире они с супругой и четырьмя дочерьми переехали в просторный дом площадью 118 «квадратов». «Раньше мы жили в однокомнатной квартире. Сегодня у каждой девочки — своя комната. Регина учится в седьмом классе, Наталья — на ветеринара, а Вика с Катей носятся по дому, как ветер. Дом большой, тёплый, с индивидуальным отоплением, подключён ко всем сетям», — поделился Евгений. Для его супруги Татьяны важным бонусом стала новая детская площадка, построенная поблизости в рамках той же программы КРСТ. Если раньше дорога до ближайшей игровой зоны занимала много времени, то теперь дети могут гулять недалеко от дома.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» решает не только жилищные проблемы, но и помогает в закреплении кадров на селе. Как отметил исполняющий обязанности главного врача Исаклинской ЦРБ Сергей Наумов, среди очередников на жилье на следующий год много работников учреждения. «Для нас, как для работодателя в сельской местности, это действенный механизм привлечения и удержания кадров. Когда человек видит, что государство заботится о его будущем, он остаётся работать на селе», — подчеркнул Наумов.

Среди новоселов — и Елена Алексеева, медсестра из села Ключи, мама троих детей. «В феврале нам сообщили: мы в программе. Уже в октябре получили ключи из рук губернатора Вячеслава Федорищева. Постепенно переезжаем, продумываем каждую деталь интерьера, планируем баню и гараж. Особенно рады мальчики — у них наконец своя комната», — рассказала Елена.

В рамках госпрограммы не только предоставляется готовое жилье по договору найма, но и есть возможность построить или найти готовый «дом мечты». Так, в Исаклинском районе еще 12 семей получили социальные выплаты на строительство или приобретение жилья.

Всего в 2025 году в Самарской области мероприятиями госпрограммы охвачены три муниципальных района (Большеглушицкий, Исаклинский, Нефтегорский) и город Нефтегорск. Из областного бюджета на их софинансирование было направлено 510 миллионов рублей. В следующем году реализация мероприятий по созданию современных и удобных условий для жителей сёл будет продолжена. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не раз подчёркивал, что создание комфортных условий на селе — один из приоритетов Программы социально‑экономического развития региона.

В проекте областного бюджета на 2026 год запланировано почти 618 миллионов рублей на софинансирование мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.