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В Самаре прошло обучение рекрутеров ко Всемирному фестивалю молодёжи – 2024

2 октября 2023 15:10
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Всего в волонтёрский корпус Фестиваля войдут 5 тысяч волонтёров со всей страны.

В Самаре на базе Центра привлечения и подготовки волонтёров Самарской области прошло обучение потенциальных рекрутеров, которым предстоит провести интервью в очном и онлайн форматах с кандидатами в волонтёрский корпус Всемирного фестиваля молодёжи – 2024.

Порядка 25 рекрутеров познакомились с концепцией Фестиваля, узнали о необходимых компетенциях, которыми должен обладать волонтёр мероприятия, научились проводить интервью с потенциальными волонтёрами фестиваля. А также на практике отработали навыки проведения интервью.

«Перед нами стоит задача не просто отобрать волонтёров, а сформировать сильную и опытную команду. Поэтому и к обучению рекрутеров подходим крайне ответственно. Важно, чтобы они смогли выявить лучшие качества кандидатов, их сильные стороны, и в дальнейшем в Волонтёрский корпус попали люди, которые достойно проявят себя в организации Фестиваля», - отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 Самарской области Юлия Рябева.

Всего в волонтёрский корпус Фестиваля войдут 5 тысяч волонтёров со всей страны. 250 из них предстоит отобрать рекрутерам Центра привлечения и подготовки волонтёров Самарской области, обрабатывая заявки из 4 регионов Приволжского федерального округа: Самарской, Саратовской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. Обучение кандидатов в команду рекрутеров проводят специалисты Центра по привлечению и подготовке волонтёров ВФМ-2024 Самарской области, которые прошли обучение на специальном семинаре во время молодёжного образовательного форума «Каспий», где освоили методику проведения интервью по компетенциям волонтёров, организации онлайн-собеседования и отбору кандидатов в волонтёрский корпус Фестиваля.

«Можно сказать, что обучение было действительно полезным. На семинаре нам рассказали, на что стоит обращать внимание при собеседовании, познакомили с методикой проведения интервью. К тому же, мы активно взаимодействовали и делились опытом с коллегами из других регионов, пообщались с представителями Ассоциации волонтёрских центров и дирекции Всемирного фестиваля молодёжи», - поделилась Анастасия Орлова.

Старт рекрутинговой кампании состоится 2 октября 2023 года. Чтобы принять участие в Фестивале необходимо подать заявку на сайте fest2024.com до 1 декабря. Планируется, что Всемирный фестиваль молодёжи объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа, сообщает пресс-служба Центра по привлечению и подготовке волонтёров ВФМ-2024 Самарской области.

 

Фото:   ru.freepik.com

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