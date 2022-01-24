В Самаре продолжается контроль соблюдения масочного режима в транспорте 

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Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Самары продолжается в усиленном режиме, протоколов за минувшую неделю стало на 52 больше.



Напоминать приходится все реже: масочный режим настолько прочно вошел в повседневную жизнь, что многие уже на остановке надевают средства защиты и ожидают прибытия общественного транспорта.



Отметим также, что рейды начинаются с раннего утра – как правило, с крупных транспортных развязок, где проложены маршруты как минимум двух видов общественного транспорта. В частности, сегодня отправной точкой стала развязка на ул. Полевой/ул. Мичурина.



Кроме того, профильный департамент занимается проверками соблюдения транспортными предприятиями регламента мойки и дезинфекции подвижного состава, сроков закупки препаратов для обеззараживания салонов. Периодически проверяют и работоспособность рециркуляторов для очистки воздуха от вирусов и бактерий.

Фото: администрация Самары