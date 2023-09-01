В Самаре губернатор Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей, которые лечатся в больнице Середавина   

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В пятницу, 1 сентября, губернатор Дмитрий Азаров побывал в областной больнице им. В.Д. Середавина. Здесь глава региона в педиатрическом корпусе навестил ребят, которые из-за болезни пока не могут посещать школу и сегодня пропустили торжественные линейки.

Напомним, накануне в Москве глава региона встретился с председателем правления Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра», протоиреем Русской Православной Церкви Александром Ткаченко. Руководитель фонда рассказал Дмитрию Азарову об акции, которая стартует 1 сентября по всей стране, по поддержке детей, которые не могут принять участие в торжественных линейках, находясь на лечении. Александр Ткаченко пригласил губернатора присоединиться к этому доброму делу. По его словам, такое внимание детям будет очень важно и даст возможность почувствовать праздник. Дмитрий Азаров откликнулся на предложение, отметив, что это замечательная идея.

Сегодня глава региона вместе с депутатом Государственной Думы Леонидом Симановским навестил ребят, проходящих лечение в диализном и нефрологическом отделениях. Дети из-за болезней пока не могут посещать школу и 1 сентября не смогли быть вместе с одноклассниками на торжественных линейках.

Как пояснил заведующий нефрологическим отделением педиатрического корпуса больницы и детским диализным отделением Виктор Баринов, сюда поступают дети со всей области - с врожденными патологиями почек, хронической почечной недостаточностью и другими заболеваниями, есть ребята, которые на госпитализации получают заместительную терапию после пересадки почки.

«С 1989 года, за все время существования отделения, через отделение прошло больше 100 человек с хронической почечной недостаточностью, из них около 30 перенесли пересадку почки. Большая часть этих пациентов в настоящее время наблюдается специалистами взрослой поликлиники, 9 - под наблюдением в детском диализном центре, - рассказал врач. - Сюда приходят на диализ, а те, кто поступил в отделение с какими-то проблемами, находятся в отделении круглосуточно».

В больнице для ребят-школьников организован учебный процесс, оборудованы места для уроков, приходят учителя. Приходящие на диализ ребята находятся на домашнем обучении.

Глава региона пообщался с детьми, которые вместе с мамами в палате ожидали процедуру диализа. Леонид Симановский передал ребятам подарки. «Я очень рада, что так началось 1 сентября», - поделилась пятиклассница Света.

Одиннадцатилетняя Настя перешла в третий класс, говорит – очень любит читать, именно поэтому ее любимый предмет – литература. Пока девочка учится дома. Четвероклассник Илья сейчас в больнице, поскольку ему корректируется терапия после пересадки почки, которую он перенес почти 6 лет назад. Он рассказал, что учиться ему нравится, а любимый предмет – русский язык.

«Так случилось, что 1 сентября вы в больнице встречаете, но ничего в этом страшного нет. Нужно сейчас пройти все процедуры, восстановить здоровье и готовиться к учебному году. Врачи замечательные, мама рядом. Поддержка есть, значит все будет в порядке. Пусть всегда день знаний у вас будет радостным, как и в принципе получение новых знаний», - обратился он к ребятам.

«Очень неожиданно и приятно, - отметили мамы ребят. - Праздник получился, хотя мы и в больнице».

В нефрологическом отделении также проходят лечение ребята более старшего возраста. В разговоре с девятиклассниками глава региона поинтересовался их планами относительно дальнейшего продолжения учебы, выбора будущей профессии.

«Понятно, что в День знаний, наверное, хотелось бы быть на линейке, но иногда так случается. Бодрости духа не теряйте, заканчивайте лечение и - в школу, договорились?» - обратился он к ним.

После общения с детьми глава региона поинтересовался у руководства больницы им. Середавина, как будет организован учебный процесс для детей, которые находятся в лечебном учреждении на постоянной основе, есть ли для этого все необходимые условия. Как рассказали в администрации учреждения, организовано взаимодействие со школой №99, по графику учителя приходят в больницу, чтобы образовательный процесс у юных пациентов не прерывался. Занятия проводятся по всем основным предметам для учеников с 1 по 11 класс. Дети получают домашние задания и, как правило, положительные оценки.

Фото: Светлана Осьмачкина