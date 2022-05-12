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В Самаре завершились ремонтные и реставрационные работы особняка Благовещенского

12 мая 2022 19:47
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В Самаре отреставрировали памятник архитектуры для оказания помощи пациентам государственного медцентра. 

В Самаре завершились ремонтные и реставрационные работы особняка Благовещенского. Здание находится в старой части города на пересечении улиц Пионерская и Фрунзе. Уже многие годы в бывшей усадьбе самарских купцов располагается государственный медицинский центр «Династия». Всего в регионе порядка 900 памятников архитектуры федерального и регионального значения, часть занимают жилые дома, во многих находятся госучреждения, включая учреждения здравоохранения. 

Работа по укреплению системы здравоохранения региона, в том числе, по созданию новых условий по оказанию медпомощи ведется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

Двухэтажное здание особняка Благовещенского с подвалом из глиняного кирпича в стиле модерн было построено в 1903 - 1917 годы.  В помещениях первого и второго этажа сохранились первоначальные заполнения дверных проёмов – деревянные филёнчатые дверные блоки. Также уцелела деревянная лестница с ограждением, с резными декоративными элементами растительной формы в стиле модерн. Однако со временем многие объекты утратили первоначальный вид. 

Работы по сохранению и благоустройству территории усадьбы начались несколько лет назад. Инженеры провели обследование несущих конструкций здания на пригодность к дальнейшей эксплуатации. Рабочие полностью заменили кровлю, систему горячего и холодного водоснабжения, установили новую  электрощитовую и теплоузел, отремонтировали фасад.

В последние годы велись ремонтные работы внутри здания. Перед специалистами стояла важная задача – сохранить объект культурного наследия и приспособить его к сегодняшнему применению. «Основная сложность была с воссозданием многих элементов, здесь очень много ручной резьбы. Все восстанавливали по эскизам. Самое сложное было все это вписать в общую картину», - рассказывает директор компании-подрядчика по проведению ремонтно-реставрационных работ на объекте Андрей Кажаров. 

Утратившие вид элементы специалисты изготовили вновь по сохранившимся образцам. Также мастера отреставрировали оригинальные деревянные филёнчатые дверные блоки встроенных шкафов в стиле модерн с резными декоративными элементами.

Сегодня здание полностью соответствует современным нормам. В медицинском центре врачи проводят консультации для семей по планированию беременности. Медицинские услуги здесь получают жительницы Куйбышевского, Октябрьского, Волжского районов, а также Новокуйбышевска, Чапаевска, Безенчука. Будущие мамы по направлению врача приезжают на ультразвуковое исследование – скрининг проводят на самом современном ультразвуковом оборудовании экспертного класса.

«Медицинский центр «Династия» предназначен для сопровождения беременных и женщин, планирующих беременность. Это актуальнейшая задача всего общества и, безусловно, системы здравоохранения. В обновленных стенах подразделения центра пациенты  получают максимально компетентную эффективную медицинскую помощь. Здесь есть весь необходимый комплекс диагностического оборудования.  Новые условия непосредственно создают позитивный фон для медработников и будущих мам», - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

На базе отделения активно функционирует «Центр счастливого материнства», где специалисты подробно рассказывают беременным, как подготовиться к естественным и оперативным родам, о грудном вскармливании,   уходе за новорожденным.

«Особняк Благовещенского обладает удивительной энергетикой. Здесь более 20 лет располагался центр планирования семьи, и с 2013 года -  медицинский центр «Династия», который продолжает традицию центра планирования семьи. Энергетика позитива и  добра передаётся врачам  и нашим пациентам. Энергетика пространства, так как здесь очень высокие хорошие потолки, высокие окна, а теперь и особая красота придают чувство уверенности в своей работе и позитивного настроя при наступлении беременности, планировании беременности и при оказании медицинской помощи», - подчеркивает директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарский областной медицинский центр «Династия» Ольга Тюмина.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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