В Самаре юные модельеры создают коллекцию костюмов по мотивам шедевров деревянного зодчества России

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Проект воспитанников Детской школы искусств «Радуга» поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Платье с силуэтом куполов, сарафан с архитектурными пропорциями храмов – в Самаре создают коллекцию одежды, которая отражает элементы деревянного зодчества, традиции памятников русской архитектуры. Проект «Зодчий» Детской школы искусств «Радуга» получил грант от Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря поддержке, закупили швейное оборудование, ткани, фурнитуру и украшения.

В августе к работе над созданием уникальной коллекции приступили юные модельеры и дизайнеры. Они прошли обучение у профессиональных швей, освоили различные виды швов и обработки ткани. Ребята вместе с наставницей, педагогом Оксаной Штирбу, подготовили эскизы будущих платьев, а после приступили к созданию нарядов. Пять платьев уже готовы, их показали в рамках региональных и межрегиональных модных показов, в том числе на II Губернском фестивале «Территория моды. Сделано в России».

Работу над еще четырьмя нарядами команда проекта планирует завершить к концу ноября. Коллекцию представят в Москве.

- Юные модельеры участвуют во всех этапах проекта – от создания эскиза – до воплощения его в материале и демонстрации на сцене. Представляет коллекцию образцовый детский коллектив «Театр моды «Акцент», созданный восемь лет назад на базе школы искусств, - рассказали авторы проекта.

Помочь ребятам правильно представить такие нестандартные платья на подиуме взялась самарская модель Наталья Солаева. Она обучила юных моделей подиумному шагу, попадать в музыку и по-царски держать голову.

- Творческая концепция проекта «Зодчий» заключается в современном прочтении через креативные индустрии - мода, дизайн костюма, - традиций и философии русского деревянного зодчества. Наши юные модельеры становятся на время проекта Зодчими - созидают, изучают традиции, творчески их интерпретируют. Проект является образовательным и профориентационным для десяти творческих подростков-модельеров, создающих и демонстрирующим коллекцию одежды «Зодчий».

Фото предоставлено пресс-службой пректа "Зодчий"