В Самаре взяли под охрану легендарный штурмовик на кольце Московского шоссе

151

Управление госохраны объектов культурного наследия (УГОКН) Самарской области взяло под охрану один из памятников Самары. Речь о знаменитом самолете на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова.

— Приказом УГООКН Самарской области утверждены охранные обязательства памятника архитектуры — самолет — штурмовик ИЛ-2 — памятник трудовой и боевой славы куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. Он был установлен 8 мая 1975 года в Кировском районе, — следует из опубликованного УГОКН сообщения.

Таким образом УГОКН следит за обликом города и сохранением главных достопримечательностей. Не так давно власти взяли под защиту Струковский парк. Посмотрите уникальные архивные фотографии этого места 40–60-х годов XX века. К слову, в начале октября под охрану взяли еще несколько домов на улице Куйбышева, среди них — Дом Винник и «Купеческий дом», пишет 63.ру.

Фото: УГООКН Самарской области / Vk.com