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В Самаре впервые пройдет форум для промышленников и IТ-компаний

24 октября 2024 10:11
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В Самаре впервые пройдет форум для промышленников и IТ-компаний

30 октября в Самаре по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоится первый ИТ-форум «Регион 63: цифровая стратегия будущего». На полях форума представители федеральной власти, региональных вузов, цифрового кластера и промышленности обсудят актуальные вопросы взаимодействия в условиях импортозамещения.

Форум, организованный при поддержке регионального департамента информационных технологий и связи и Проектного офиса цифрового развития Самарской области, а также Самарского государственного медицинского университета, соберет ведущих экспертов, представителей федеральных органов власти и организаций, промышленных и ИТ-компаний, вузов.

Участники представят и обсудят предложения развития ИТ-отрасли, обсудят взаимодействие промышленных предприятий и бизнеса с ИТ-компаниями региона в части информационного обмена о новых предложениях в цифровой сфере, развития кадрового потенциала и бережливого производства.

Одна из задач форума – продвинуть решения самарских ИТ-компаний в промышленном сегменте. «В Самарском регионе сегодня работают компании, которые представляют интересные платформенные решения, закрывающие задачи, связанные, например, с электронным документооборотом и охраной труда, информационной безопасностью, – рассказал врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. – Есть компании, которые входят в ТОП-25 ведущих системных региональных интеграторов, решающих задачи по развертыванию сложных программных комплексов. У регионального ИТ-сообщества есть много актуальных предложений, востребованных в текущих условиях по программе импортозамещения».

Участникам пленарного заседания озвучат новые задачи, в первую очередь, в направлении импортозамещения и ликвидации кадрового дефицита. На площадках форума пройдут и стратегические сессии, где участники подробно рассмотрят ИТ-кейсы по информационной безопасности, оптимизируют дорожную карту взаимодействия ИТ-компаний с промышленными предприятиями, аграрным сектором, отраслью образования и здравоохранения и исполнительной властью. «Самарская область – один из российских лидеров в создании отечественного импортозамещающего программного обеспечения, в частности, в здравоохранении, – подчеркнул руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин. – На наш взгляд, мы сегодня можем уверенно двигаться дальше, распространяя программный отечественный продукт, в том числе и на международном рынке. Форум должен стать отправной точкой для распространения компетенций, старт-апов ИТ-компаний, продуцирования передовых идей».

В ходе стратегических сессий форума его участники также обсудят меры господдержки ИТ-отрасли в Самарской области, внедрение передовых ИТ-решений в сфере здравоохранения, развитие некоммерческих ИТ-проектов, кадровый потенциал, а также обменяются мнениями о реализации национального проекта «Цифровая экономика» в регионе.

 

 

 

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