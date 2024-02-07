В Самаре во время гонки «Лыжня России» организуют дополнительный автобусный маршрут

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В Самаре 10 февраля 2024 года (суббота), в день проведения XLII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», работа общественного транспорта будет усилена. Организуют дополнительный автобусный маршрут № 50у «Барбошина поляна – Красная Глинка (улица Батайская)» (маршрут также проследует к повороту на Государственное автономное учреждение дополнительного образования Самарской области «Спортивная школа «Чайка»).

Время работы маршрута: с 08:00 до 16:00, интервалы движения составят 20 минут. Автобусы будут работать по тарифу, установленному Администрацией г. о. Самара на городских перевозках, с предоставлением всех видов льгот. Кроме того, перевозчиком предусмотрена автоматизированная система учета и безналичная оплата проезда.

Также напомним, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении лыжной гонки в областной столице с 06:00 до 16:00 10 февраля 2024 года будет ограничено движение транспорта.

Фото: администрация Самары