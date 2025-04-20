В Самаре в ночь на 20 апреля в Софийском соборе прошли пасхальные богослужения

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В ночь с 19 на 20 апреля 2025 года во всех храмах Самарской области прошли пасхальные богослужения.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий совершил вечерню с чтением паремий и божественную литургию. На ночном богослужении собралось множество верующих самарцев, которые разделили радость главного православного праздника. Митрополит Сергий поздравил самарцев с Христовым Воскресением и раздал крашеные яйца – главный символ Пасхи. Традиционно священнослужитель освятил пасхальные куличи верующих.

Горожане приходили на богослужения целыми семьями – с детьми и родными. В Софийском храме собралось несколько десятков верующих, которые хотят быть причастным к этому трепетному моменту.

На ночном богослужении собралось множество верующих самарцев

В полночь зазвучал колокольный звон – Христос Воскресе! Начался Крестный ход вокруг собора. После верующие вернулись в храм, и служба продлилась до самого утра, пишет Самара-КП.

Сейчас у православных началась Светлая Седмица или Пасхальная неделя. На протяжении семи дней в храмах будет звучать колокольный звон, а также открыты Царские врата за алтарем, чтобы у верующих была возможность приобщиться к священнодействиям. Завершится празднование Пасхи Вознесением Господним, которое в этом году произойдет 29 мая.