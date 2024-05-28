В Самаре стартовали слушания по смене зонирования лесопарка им. 60-летия Советской власти

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Общественное обсуждение проекта соответствующего решения думы Самары пройдет с 28 мая по 25 июня 2024 г.

Градостроительную зону одной из крупнейшей рекреационных территории в Самаре — лесопарка им. 60-летия Советской власти предлагается изменить. Объект, находящийся в Кировском районе переведут из зоны Р-3 (природные ландшафты) в Р-4 (особо охраняемые природные территории — ООПТ), пишет Обоз.инфо.

Такое предложение рассматривала комиссия по застройке и землепользованию. Члены комиссии одобрили заявку единогласно. Это решение поддержали и муниципальные депутаты. Теперь властям и защитникам парка остается сделать последний шаг на пути присвоения 125 гектарам лесопарка статуса территории, где строить ничего нельзя. Можно лишь вести деятельность по изучению и охране природных объектов, а также историко-культурную деятельность. К примеру, в Самаре к зоне Р-4 относится Ботанический сад.

Общественные и административные баталии вокруг лесопарка ведутся не первый год. Oboz.info подробно писал об этом. Изменение зонирования и правового статуса лесопарка связано с тем, что около 20 га зеленой зоны находятся в собственности компании «Лагуна». Ранее территорию крупнейшего лесопарка в Самаре наделили статусом «экологического зеленого пояса».

Однако защитники парка посчитали, что этого недостаточно. По их мнению, зона Р-4 должна дополнительно обезопасить зеленую зону от вырубки и застройки. Зона Р-3, в которой сейчас находится территория парка, предполагает размещение лесных массивов, лесопарков, гидропарков и лесополос. В этой зоне также можно размещать элементы дизайна и малые архитектурные формы, а по спецразрешениям — детские лагеря, базы отдыха.

«Лагуна» даже судилась с администрацией Самары Компания предъявила чиновникам требование компенсировать убытки на 2,411 млрд рублей. Видимо, эту сумму «Лагуна» планировала получить за то, что не может освоить свой земельный участок по собственному усмотрению из-за действующих ограничений по использованию. Но в иске коммерсантам было отказано.