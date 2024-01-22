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В Самаре стартовал «Студенческий десант»
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В Самаре стартовал «Студенческий десант»

22 января 2024 20:09
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В ГУ МВД СО прошла встреча представителей регионального главка с учащимися самарских ВУЗов.

22 января в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант», в преддверии Дня российского студенчества, в ГУ МВД России по Самарской области прошла встреча представителей регионального главка с учащимися самарских ВУЗов.

Мероприятие открыл начальник Управления по работе с личным составом областного главка МВД полковник полиции Дмитрий Баев, который призвал студентов ближе познакомиться с работой подразделений полиции и составить собственное мнение о службе полицейских.

Заместитель Начальника отдела по расследованию преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса ГУ МВД СО подполковник юстиции Дмитрий Подтяжкин рассказал студентам о специфике работы в следственных подразделениях, особенностях расследования отдельных категорий преступлений, в том числе экономической направленности.

Командир «Добровольной народной дружины городского округа Самара» Иван Андрианов разъяснил слушателям понятия «экстремизм» и «терроризм», а также отметил, что за пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной символики предусмотрена административная ответственность, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности — уголовная.

Представитель Общественного совета при областном главке Елена Ефремова рассказала ребятам о преимуществах прохождения службы в МВД и обратила внимание студентов на то, как противостоять кибермошенникам. Предупредила юношей и девушек, что нельзя переводить деньги, не получив товар, а его заниженная цена всегда должна настораживать. Общественница напомнила ребятам важные правила, которые нужно соблюдать при общении в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах, напомнила о необходимости с осторожностью относиться к размещению личной информации на своих страницах.

По окончании беседы студенты посетили Музей истории органов внутренних дел Самарской области, где Марина Сергеевна Рачиба, руководитель музея показала им материалы, документы и предметы, представляющие большую историческую ценность как для самарской полиции, так и для многовековой истории правоохранительных органов.

Во время экскурсии студенты познакомились с историей образования органов внутренних дел области, с ценными экспонатами, оружием и предметами, которые использовали сотрудники правоохранительных органов в своей деятельности.

Участники проекта «Студенческий десант» в процессе встречи с интересом расспрашивали сотрудников полиции о том, как попасть на практику в подразделения органов внутренних дел.

В завершение встречи ребята сделали общее фото на память, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

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