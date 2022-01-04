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В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»

4 января 2022 13:08
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В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»

Вчера, 3 января, в 17.30 состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!». Экраном для новогодней семейной истории стал фасад Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. 

Современные мультимедийные технологии погрузили зрителей в новогоднюю сказку с «самарским акцентом». Памятник Григорию Засекину, Жигулевские горы, музейно-выставочный центр «Самара Космическая», Самарский академический театр оперы и балета – все это стало маршрутом приключений Деда Мороза в Самарской области.

Примечательно, что посмотреть фильм под открытым небом в уникальном кинотеатре можно катаясь на коньках. Впервые на территории музея им. П.В. Алабина работает каток, а выставочные залы музея приглашают погреться и превратить катание на коньках или ожидание начала сеанса мэппинг-шоу в полезную, познавательную прогулку для всей семьи. Такая практика, по мнению руководства музея, позволит превратить музей в уникальное современное пространство, где не просто хранится история Самарского края, но также представлены самые разные локации для проведения современного досуга городского жителя.

Стать участником новогоднего 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!» могут все жители и гости Самарской области до 7 января 2022 года. Сеансы начинаются ежедневно, начиная  с 3 января, в 17:00 и транслируются до 20:30 каждые 30 минут. 

Уважаемые жители и гости Самарской области!

Проведите новогодние каникулы безопасно для здоровья! 

Избегайте мест массового скопления людей, заранее планируйте свой досуг, –

в Самарской губернии представлены богатейшие возможности для креативных,

ярких и незабываемых новогодних праздников!

Теги: В центре внимания

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